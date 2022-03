Zhanna Agalakova s'est adressée aux journalistes mardi, dans les locaux de Reporters sans frontières, mais aussi au peuple russe. Correspondante à Paris de la télévision d'Etat russe "Channel One", elle a démissionné en raison de la guerre en Ukraine.

Zhanna Agalakova, dans les locaux de RSF, à Paris, le 22 mars © Radio France / Rémi Brancato

"J'ai beaucoup hésité, tout le monde m'a dit que j'étais folle." L'émotion se lit sur le visage de Zhanna Agalokova, alors qu'elle prend la parole mardi, dans les locaux de Reporters sans frontières, devant un parterre de journalistes. Correspondante à Paris de la télévision russe d'Etat "Pervy Kanal", du groupe Channel One, la journaliste a décidé de démissionner le jour de l'invasion en Ukraine. Une "ligne rouge", pour celle qui a raconté lors de cette conférence de presse son travail et les coulisses d'un média au service de la propagande russe.

"Je sais qu'on m'accusera d'être une espionne"

Jusqu'en 2005, elle est présentatrice du journal télévisé de Pervy Kanal, celui durant lequel, mi-mars, Marina Ovsiannikova a brandi une pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine. A l'époque, elle raconte avoir dû, régulièrement, mettre en avant le travail d'un "fonctionnaire inconnu (...) quoi qu'il fasse". Ce "fonctionnaire", Dmitri Medvedev, est élu en 2008 président de la Fédération de Russie, pour remplacer provisoirement Vladimir Poutine qui retrouvera ensuite le pouvoir. "C'est nous qui avons forgé cette image et quand j'ai compris que j'étais actrice de cette manœuvre, ma conscience journalistique a été engagée, je me suis dit que j'avais envie de partir, donc j'ai demandé ma mutation au bureau à Paris", détaille-t-elle.

En tant que correspondante, elle dit avoir voulu "échapper à la propagande", avoir "fait l'autruche" et "mis sa tête dans le sable". Zhanna Agalakova dénonce l'emprise du pouvoir russe sur la "presse indépendante", qu'il "essaie d'étrangler". "Dans les médias, nous ne voyons qu'un seul point de vue, une seule histoire : c'est celle du Kremlin" ajoute-t-elle. "Je sais qu'en Russie, on m'accusera d'être une espionne et d'avoir été grassement payée pour faire cette déclaration, c'est comme cela que la propagande fonctionne".

La référence au nazisme, "une manipulation"

La journaliste assure que la propagande fonctionne car elle appuie sur des leviers faisant référence à l'histoire douloureuse de la Seconde guerre mondiale parmi les russes. "Quand on dit aux Russes qu'en Ukraine, il y a des nazis, tout le monde se lève pour éradiquer ce phénomène, pour poursuivre ce qu'ont commencé nos grands pères mais c'est une manipulation, un énorme mensonge", dénonce-t-elle.

Zhanna Agalakova dit avoir débuté le journalisme à une époque où la "liberté" régnait en Russie. "Je suis de la génération perestroïka et glasnost : dans les années 80 et 90, c'était un peu le bordel dans le pays, mais la presse est absolument libre. C'était le début de ma carrière et cela m'a beaucoup inspiré." Depuis l'arrivée au pouvoir en 2000 de Vladimir Poutine, qu'elle ne nomme pas pendant sa conférence de presse, elle dit avoir vue la "pression" politique s'exercer sur sa rédaction.

"Je veux que les gens arrêtent d'être zombifiés"

Aujourd'hui, selon elle, nombreux sont ses collègues à Moscou qui sont de son avis mais ne peuvent l'exprimer publiquement. "La plupart des journalistes sont contre cette propagande, mais ils sont piégés, car ils ont des enfants, des parents sans doute malades, des crédits : c'est plus facile pour moi, à Paris, car je suis en France, je suis relativement à l'abri" estime-t-elle. Zhanna Agalakova assure n'avoir reçu aucune menace jusqu'ici, mais se dit inquiète. Pourtant, elle assure n'avoir "pas d'autre choix". "Je comprends le risque que je prends". Il y a quatre jours, elle poste cette vidéo sur les réseaux sociaux.

A la question de savoir pourquoi s'exprimer maintenant, alors qu'elle nourrit en privé des critiques depuis des années, la journaliste répond : "Parce que la guerre est à votre porte, ne prenez pas à la légère la situation". "Je veux que la Russie m'entende", conclut-elle, "je veux que les gens apprennent à discerner, distinguer la propagande, qu'ils cherchent des sources d'information alternatives, qu'ils arrêtent d'être zombifiés".