Malgré ses dérapages, ses outrances et la procédure d'impeachment qui pèse sur lui, Donald Trump est toujours soutenu par sa base et ses soutiens financiers répondent présent. Il est le candidat qui lève le plus de fonds, à un an de l'élection présidentielle de 2020.

Campagne USA 2020 : Donald Trump bat tous les records de levées de fonds © Getty / Ammar Mas-Oo-Di / EyeEm

Il a beau être visé par une procédure d'impeachment, multiplier dérapages et outrances, Donald Trump est toujours porté par sa base et surtout (c'est le nerf de la guerre) par ses soutiens financiers, à un an de l'élection présidentielle américaine. Il est, à l'heure actuelle, le candidat qui récolte le plus d'argent.

Donald Trump et le Comité national du Parti républicain ont ainsi recueilli le montant record de 125 millions de dollars pour les quatre derniers mois de l'année 2019. Au total sur 2019, l'équipe Trump a engrangé 308 millions et déclare avoir plus de 156 millions à la banque. L'objectif des républicains est d'utiliser cet argent pour combattre la procédure d'impeachment des démocrates.

Trump amasse plus qu'Obama

L'ancien président démocrate Barack Obama avait battu des records au deuxième trimestre de 2011 en amassant 86 millions de dollars. Mais Obama n'avait recueilli que 70 millions de dollars pour les quatre derniers mois de 2011, soit un an avant sa réélection de 2012. Avec ses 125 millions, Trump le détrône largement. De quoi faire pavoiser le directeur de campagne de Trump Brad Parscale : "Le président Trump amasse des montants record à une vitesse record !"

Chez les démocrates, Bernie Sanders arrive en tête. Le candidat à la primaire démocrate, qui se place très à gauche du parti, est celui qui aura recueilli le plus de fonds en 2019. Elizabeth Warren arrive deuxième. Joe Biden, pourtant longtemps favori, n'arrive qu'en quatrième position derrière Pete Buttigieg.

Bernie Sanders, le plus "riche" des démocrates

Sur les quatre derniers mois de l'année 2019, Bernie Sanders a un butin de 25,3 million de dollars auxquels il faut ajouter 33,7 millions de cash disponibles. Elizabeth Warren obtient toujours pour la fin de l'année 2019, 24,6 millions de dollars, Pete Buttigieg 19,1 millions et Joe Biden 15,2 millions. Kamala Harris obtient 11,6 millions de dollars.

Voici un comparatif des comptes de campagne arrêtés au 30 septembre 2019.