La guerre en Ukraine en est désormais à son cinquième jour. Ce lundi a été notamment marqué par les premiers pourparlers russo-ukrainiens, un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et l'annonce de nouvelles sanctions.

Les bombardements ont fait plusieurs victimes à Kharkiv, une manifestation a rassemblé 250 000 personnes en Allemagne, des pourparlers ont eu lieu ce lundi et la Russie ferme son espace aérien à 36 pays. © AFP

Pourparlers. En cette cinquième journée de guerre en Ukraine, suite à l'offensive lancée par la Russie, les premières discussions ont débuté en Biélorussie. Le président Emmanuel Macron a lui réclamé à Vladimir Poutine l'arrêt des frappes contre les civils. Quant à la Suisse, elle a annoncé à son tour de lourdes sanctions économiques contre la Russie. Voici les principales informations à retenir de ce lundi.

Premiers pourparlers russo-ukrainiens

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont commencé en Biélorussie dans l'une des résidences du président Alexandre Loukachenko sur la frontière ukraino-biélorusse. Pour Kiev, "la question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes (russes) du territoire ukrainien", a indiqué la présidence ukrainienne. Moscou n'a pas souhaité "annoncer" sa position, qui "doit se faire dans le silence", mais dit vouloir trouver "un accord" qui soit "dans l'intérêt des deux parties". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne participe pas à ces pourparlers, a appelé les soldats russes à "déposer les armes".

Ces premiers échanges interviennent alors que les forces de Vladimir Poutine rencontrent une vive résistance de l'armée ukrainienne et que les sanctions d'une ampleur inédite adoptées par les Occidentaux ébranlent l'économie russe. Les délégations russes et ukrainiennes ont quitté la table et rentrent pour "consultations dans leurs capitales respectives", après avoir convenu vouloir un "deuxième round" de pourparlers. "Les parties ont établi une série de priorités et thèmes qui demandent certaines décisions" avant un deuxième tour de pourparlers, a déclaré Mikhaïlo Podoliak, l'un des négociateurs ukrainiens. Selon son homologue russe, Vladimir Medinski, la nouvelle rencontre aurait lieu "bientôt" à la frontière polono-bélarusse.

Macron s'est de nouveau entretenu avec Poutine

Le président français a échangé pendant 1h30 ce lundi avec Vladimir Poutine. Il lui a notamment demandé l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe "a confirmé sa volonté de s'engager", affirme un communiqué de l'Elysée. Emmanuel Macron s'est également entretenu avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, "à plusieurs reprises ces dernières heures", a ajouté la présidence.

Selon un autre communiqué émanant du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a lui déclaré à son homologue français exiger la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la "dénazification" du gouvernement ukrainien et un "statut neutre" de Kiev, comme préalable à la fin de l'invasion de l'Ukraine.

Le chef de la diplomatie russe annule sa venue à l'ONU à Genève

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a annulé sa visite prévue mardi à l'ONU à Genève, à cause de "sanctions anti-russes". Une annonce faite sur Twitter par la Représentation permanente russe à Genève, qui évoque l'interdiction de survol imposée par l'Union européenne. Sergueï Lavrov avait aussi prévu de donner une conférence de presse, très attendue. Le chef de la diplomatie de Vladimir Poutine devait s'exprimer devant le Conseil des droits de l'Homme, dont la 49ème session qui vient de débuter lundi est très largement placée sous le signe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Conseil a accepté ce lundi, à une large majorité, de mener jeudi un débat urgent à la demande de l'Ukraine, qui compte en profiter pour dénoncer les violations des droits de l'homme par la Russie et réclame d'ores et déjà une enquête mandatée par l'ONU sur d'éventuelles violations. La Russie, sans surprise, a voté contre le débat, tout comme la Chine.

Volodymyr Zelensky signe une demande d'adhésion à l'Union européenne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur son compte Instagram un document signé de sa main réclamant l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. "Avec cette lettre, l'Ukraine, en tant qu'État européen qui respecte les valeurs consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, est honorée de demander son adhésion à l'Union européenne conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne." Ce document est notamment adressé à Emmanuel Macron, actuel président du conseil de l'UE et à Charles Michel, président du conseil européen.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une campagne militaire russe "de plus en plus brutale" selon l'UE

La campagne militaire menée par la Russie en Ukraine "devient de plus en plus brutale", a estimé lundi le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, faisant état de "nombreuses" victimes civiles. "Les forces armées ukrainiennes ripostent avec courage. Kiev résiste, Marioupol résiste, Kharkiv résiste", a également affirmé Josep Borrell à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE en visioconférence. Les combats font de "nombreuses victimes civiles" et "le nombre de personnes fuyant les combats augmente", a-t-il dit, lors d'une conférence de presse.

"Notre soutien aux forces ukrainiennes est crucial", a estimé Josep Borrell, soulignant que tous les Etats membres étaient d'accord pour l'augmenter. Il avait annoncé dimanche un accord des Vingt-Sept pour fournir à l'armée ukrainienne des armements d'une valeur de 450 millions d'euros, ainsi que des équipements de protection et du carburant pour 50 millions. "C'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire", a martelé Josep Borrell.

102 civils ukrainiens tués selon l'ONU, le double annonce le gouvernement

Un nouveau bilan humain de la guerre en Ukraine a été communiqué. L'ONU a affirmé avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Cependant, elle a averti que les chiffres réels "sont considérablement" plus élevés. "La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives à large rayon d'action, notamment des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes multiples et des frappes aériennes", a déclaré la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme.

De son côté, l'Ukraine a fait état de quelque 200 civils et des dizaines de militaires tués depuis jeudi, dont 16 enfants. Dimanche, l'armée russe a reconnu, pour la première fois, avoir recensé des "morts" et des "blessés" dans son invasion de l'Ukraine, sans donner de chiffres. Plus tard dans la journée, on a également appris qu'au moins onze personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville du pays située à la frontière avec la Russie. Annonce faite par le gouverneur régional, disant craindre des "dizaines de morts".

Une école détruite à la suite d'un combat non loin du centre de la ville ukrainienne de Kharkiv, située à environ 50 km de la frontière ukraino-russe, le 28 février 2022. © AFP / Sergey BOBOK

Au moins 500 000 réfugiés venus d'Ukraine recensés par le HCR

Depuis le déclenchement de la vaste offensive militaire russe, au moins 500 000 personnes ont quitté l'Ukraine pour se réfugier dans plusieurs pays limitrophes, selon un tweet lundi du Haut-Commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi. Un décompte envoyé un peu plus tôt par ses services faisait état de 499 412 réfugiés recensés, dont 281 000 pour la seule Pologne. Depuis le début des violents combats qui opposent les troupes russes à l'armée ukrainienne, les civils tentent de rejoindre par tous les moyens les pays limitrophes pour se mettre à l'abri.

En train bondés, en voiture et parfois à pied avec de maigres bagages, femmes et enfants essentiellement - les hommes en âge de se battre n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine - sont pris en charge une fois la frontière traversée. La Hongrie a accueilli 84 586 réfugiés selon ce dernier décompte en date, la Moldavie plus de 36 000, la Roumanie et la Slovaquie autour de 30 000 chacune. Quelque 34 600 personnes ont pu aller directement vers d'autres pays européens. Les citoyens ukrainiens sont exemptés de visa dans l'Union européenne et en Suisse notamment.

Suite aux sanctions, la Russie interdit les compagnies aériennes de 36 pays

La Russie réagit. L'agence russe de transport aérien, Rosaviatsia, a annoncé ce lundi dans un communiqué restreindre les vols de compagnies aériennes de 36 pays, en réponse à la fermeture de l'espace aérien de nombreux Etats aux avions russes. Parmi les pays concernés figurent tous ceux de l'Union européenne, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Selon Rosaviatsia, les vols des compagnies aériennes de ces pays peuvent toujours être effectués à condition d'obtenir un "permis spécial" délivré par les autorités russes. Dimanche, l'Union européenne et d'autres pays, dont le Canada, ont annoncé fermer l'ensemble de leur espace aérien à tous les avions russes.

La Suisse reprend "intégralement" les sanctions de l'UE contre la Russie

La Suisse va reprendre "l'intégralité" des sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie, y compris contre le président Vladimir Poutine, et le gel des avoirs, a annoncé lundi le président de la Confédération helvétique Ignazio Cassis. "Il s'agit d'une mesure de grande ampleur par la Suisse" a dit le président lors d'un point de presse, ajoutant que le Conseil fédéral "fait ce pas avec conviction, de manière réfléchie et sans équivoque". Ueli Maurer, le ministre des Finances, a souligné que les avoirs des personnalités qui se trouvent sur la liste noire de l'UE "étaient gelés avec effet immédiat". Pour sa part, la ministre de la Justice, Karin Keller-Sutter a indiqué que 5 oligarques russes ou ukrainiens "très proches de Vladimir Poutine" et avec des liens économiques forts avec la Suisse "étaient immédiatement interdits d'entrer en Suisse". Ces personnes visées n'ont pas de permis de résidence en Suisse mais d'importants "liens économiques surtout dans la finance et le négoce de matières premières", a-t-elle ajouté.

Les autorités suisses, qui semblaient hésiter à appliquer des sanctions à la hauteur de la transgression que représente l'invasion de l'Ukraine par la Russie, étaient sous forte pression depuis plusieurs jours pour s'aligner sur l'UE et les Etats-Unis. La plupart des partis politiques, à l'exception du parti de droite radicale UDC, réclamaient un geste plus fort. Samedi entre 10 et 20 000 personnes, qui ont défilé pour soutenir le peuple ukrainien, réclamaient aussi des sanctions plus dures.

De son côté, Le Royaume-Uni va renforcer ses sanctions visant le secteur financier russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine, en gelant notamment les avoirs sur son territoire de toutes les banques russes "dans les jours à venir", a annoncé lundi la cheffe de la diplomatie. "Nous allons mettre en place un gel complet des avoirs de toutes les banques russes dans les jours à venir, en cherchant à nous coordonner avec nos alliés", a déclaré Liz Truss au Parlement britannique.

La Russie privée de Coupe du monde de foot au Qatar

C'est une information Radio France. La Russie est exclue du prochain mondial de football au Qatar en 2022. L'UEFA et la FIFA se sont mises d'accord ce lundi après-midi lors d'une réunion exceptionnelle. L'UEFA organise les qualifications européennes à la compétition, alors que la FIFA organise la phase finale de la Coupe du monde.

L'équipe de football de Russie devait jouer les barrages qualificatifs pour le mondial 2022 le 24 mars prochain contre la Pologne à Moscou. Dès vendredi, ses adversaires (Pologne, République tchèque, Suède) avaient tous annoncé leur refus de jouer contre la Russie. Cette exclusion des barrages prive de facto la Russie du mondial 2022.

La France transfère son ambassade Kiev à Lviv

L'ambassade de France en Ukraine est déplacée de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, du fait des "risques et des menaces" qui pèsent sur la capitale ukrainienne après l'invasion russe. L'annonce a été faite lundi soir par le ministre français des Affaires étrangères, sur BFMTV. "L'ambassadeur reste en Ukraine, pour être à la fois en soutien de nos ressortissants et des autorités ukrainiennes", a poursuivi Jean-Yves Le Drian. Avant la France, les Etats-Unis, le Canada et Israël avaient notamment déjà opéré ce transfert vers Lviv.

250 000 personnes manifestent à Cologne contre la guerre

Quelque 250 000 personnes ont défilé lundi dans les rues de Cologne où la parade du traditionnel Carnaval s'est transformée en mobilisation contre la guerre en Ukraine, selon la police et les organisateurs. Cette manifestation pour la paix a été organisée en remplacement de l'habituel défilé du lundi des Roses, point culminant du plus célèbre Carnaval d'Allemagne, qui avait été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus.

Nombre d'entre eux avaient troqué les déguisements bariolés contre des tenues bicolores bleu et jaune, couleurs du drapeau ukrainien. "Make love, not war", "Stop Poutine" ou encore "Non à la guerre" étaient écrit sur plusieurs panneaux brandis par des manifestants. Plusieurs chars de carnaval étaient également à l'effigie du président russe Vladimir Poutine et le tournaient en dérision. L'un d'eux en faisait une caricature avec un marteau dans la main et un texte écrit en toutes lettres "le bon vieux temps", référence au régime autoritaire de l'ex-Union soviétique. Un autre char avec une colombe de la paix transpercée par un drapeau russe éclaboussé de sang était également bien visible lors du défilé. Une minute de silence a été observée pendant cette marche, qui, selon les organisateurs, visait à envoyer un "signal fort contre les combats en Ukraine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette manifestation à Cologne survient au lendemain de plusieurs rassemblements à travers le monde qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes pour condamner l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. Rien qu'à Berlin, la police avait estimé la participation à au moins 100.000 personnes, les organisateurs avançant même le chiffre de 500.000 participants.

Certains oligarques russes commencent à critiquer le pouvoir

Le fondateur du géant de l'aluminium Rusal, Oleg Deripaska, monte au créneau. Il réclame la fin du "capitalisme d'Etat" en Russie, disant attendre de la part du gouvernement "des clarifications" sur la politique économique face à la crise provoquée par les sanctions occidentales. Un autre oligarque, Oleg Tinkov, fondateur de la banque Tinkoff, a jugé "impensable et inacceptable" que "des innocents meurent chaque jour" en Ukraine.

Dimanche, c'est le milliardaire russe Mikhaïl Fridman qui a dénoncé la guerre en Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne. L'un des hommes les plus riches de Russie, l'oligarque Roman Abramovitch, a lui "été contacté par l'Ukraine pour aider à trouver une solution et s'évertue à aider depuis", a indiqué à l'AFP sa porte-parole Rola Brentlin.

Le cours du rouble en chute libre

Le rouble s'est effondré face au dollar et à l'euro à la Bourse de Moscou lundi matin, et les échanges se sont arrêtés car les cours ont atteint quasi instantanément les limites fixées. Il fallait fournir 90 roubles pour obtenir un dollar lundi matin, contre 83,5 au dernier taux officiel mercredi, avant l'invasion de l'Ukraine. Par rapport à l'euro, le taux de change est passé de 93,5 à 101,19 roubles.