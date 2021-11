Plusieurs centaines d'adeptes de la mouvance complotiste QAnon se sont rassemblés ce mardi à Dallas, au Texas, dans l'espoir de voir revenir le fils de John F. Kennedy... décédé dans un accident d'avion il y a 22 ans.

Des adeptes de la mouvance complotiste QAnon réunis à Dallas dans l'espoir de voir John F. Kennedy Jr réapparaitre et annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce rassemblement aussi invraisemblable qu'inquiétant a eu lieu ce mardi à Dealey Plaza, au cœur de Dallas, où le président John F. Kennedy a été assassiné en 1963, rapporte le journal Dallas Morning News.

Pourquoi espèrent-ils un retour de John F. Kennedy Jr ?

Les membres de QAnon, mouvance née en 2017 aux États-Unis, croient en tout un panel de théories complotistes. Ils pensent notamment qu'un réseau criminel de personnes puissantes est responsable de l'assassinat de JFK et que son fils, mort en 1999 dans un accident d'avion, est encore en vie. "Certains partisans de la théorie du complot QAnon pensent qu'il a passé les 22 dernières années à se cacher", écrit le journaliste du Dallas Morning News, Michael Williams.

L'une des théories diffusées par la nébuleuse QAnon est que John F. Kennedy Jr devait réapparaître vers midi ce mardi pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Certains membres de cette mouvance pensaient que JFK Jr "se présenterait sur un ticket avec Trump en 2020", explique Michael Williams. Donald Trump devait lui devenir "le roi parmi les rois" assurait une publication postée lundi sur un compte QAnon.

JFK Jr est-il apparu ? (Spoiler : non)

Aux alentours de 13 heures (heure locale), des centaines de personnes se sont rassemblées. Mais ni JFK ni son fils ne sont apparus. Quelques heures plus tard, la pluie avait dispersé les derniers participants.

Pourquoi ce mouvement n'est pourtant pas à prendre à la légère ?

Ce rassemblement et les théories invraisemblables des membres du QAnon font de moins en moins rire aux États-Unis. "La foule très importante réunie pour la réapparition de JFK Jr. après sa mort simulée n'est pas quelque chose de drôle", a réagi le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy sur Twitter. "C'est un signe extrêmement inquiétant de la façon dont le débat politique s'est complètement détaché de la vérité", a-t-il souligné.

Le mouvement QAnon est sous haute surveillance aux États-Unis après l'attaque du Capitole, le 6 janvier dernier, à laquelle ont participé un grand nombre de ses militants complotistes. Pour certains, Joe Biden et les démocrates font partie d'un complot mondial sataniste et pédophile. Et au fil des années, ces théories ont planté leurs racines dans le cerveau de plus en plus d'Américains.

D'après l'enquête annuelle réalisée par PRRI (Public Religion Research Institute), 17% des Américains sondés croient aux principales théories de QAnon : "21% d'Étasuniens sondés par PRRI croient qu'une prochaine tempête renversera les élites et restaurera les chefs "justes", 18% croient que les gouvernements et médias sont contrôlés par des pédophiles satanistes, 18% croient qu'ils devront user de violence pour sauver le pays", écrit le spécialiste des États-Unis, Cotentin Sellin. Dans le même temps, 16% pensent que la dernière élection a été volée à Donald Trump.