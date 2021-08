Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie veut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie. La vaccination obligatoire n’est plus "un sujet tabou".

Le président du gouvernement, l'indépendantiste Louis Mapou, à Nouméa, le 8 juillet 2021. © AFP / Theo Rouby

Depuis le début de l’épidémie, aucun mort du Covid-19 n’est a déploré en Nouvelle-Calédonie, et seulement 134 cas positifs ont été recensés. Et il n'y a pas eu de nouvelles contaminations depuis deux semaines. À l’image de la Nouvelle-Zélande, ces deux archipels sont épargnés. Mais la campagne de vaccination n’avance pas assez vite aux yeux du gouvernement indépendantiste. Selon son président ce mercredi, la vaccination obligatoire n’est plus "un sujet tabou", "c’est une discussion qui est ouverte" affirme Louis Mapou (Parti de libération kanak).

Une situation "désastreuse" en Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie, 28,41% de la population est totalement vaccinée. L’objectif affiché est d’atteindre les 75%, de ces 271 000 habitants. Ce qui inquiète le gouvernement, c’est la situation qualifiée de désastreuse en Polynésie française, où 1 200 cas de Covid sont recensés pour 100.000 habitants. "Nos frères polynésiens nous disent qu'ils en sont à choisir les malades. Nous ne voulons pas vivre ça alors il faut que tout le monde s'y mette" ajoute le président Louis Mapou. Calédonie ensemble, le parti de centre-droit, est sur la même longueur d’onde et "redoute l’hécatombe que vivent les Polynésiens".

Un amendement sera déposé au Congrès, pour rendre la vaccination obligatoire et atteindre une immunité collective d’ici la fin de l’année, soit 80%.

Cette obligation vaccinale est-elle possible ?

Dans un article publié en juillet 2021 pour Outremers360, Charles Froger, maître de conférences en droit public à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, estime que le collectivité à la compétence pour imposer cette mesure, car "la politique vaccinale est une compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie". Charles Froger estime que "la vaccination obligatoire reste juridiquement possible dès lors qu’elle poursuit un objectif de santé publique et individuelle. La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que sa légalité repose notamment sur l’existence d’un bilan bénéfices/risques favorable à la vaccination".

La 1ère a posé la question au Pr Jacques Ziller, constitutionnaliste et professeur de droit : "Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, contrairement aux autorités régionales ou aux autorités des territoires d’Outre-mer, a une compétence en matière de santé", dit-il. Mais en cas de recours, le tribunal administratif peut juger le gouvernement incompétent pour prendre cette décision. "J’aurais une tendance à dire qu’ils diront que ce n’est pas disproportionné vu qu’il n’y a pas en ce moment de contamination en Nouvelle-Calédonie, et vu justement ce qu’il se passe en Martinique, en Guadeloupe où ça monte en flèche" ajoute Jacques Ziller.

Des avocats contestent le sas sanitaire

Depuis le début de l’épidémie, entrer en Nouvelle-Calédonie est un parcours du combattant. Le nombre d’avion arrivant sur son sol est réduit au minimum, le nombre de passagers limités. Il y a un seul vol par semaine entre Paris et Nouméa, et un autre dans le sens inverse, avec une escale à Tokyo. Les règles sont strictes : sept jours de quarantaine pour tous les voyageurs vaccinés avec Pfizer ou Moderna et 14 jours pour les non-vaccinés. Des tests PCR sont également imposés.

Mais des voyageurs ont déposé des recours pour contester le sas sanitaire. Certains ne respectent pas le protocole sanitaire. Il y a par exemple ce Calédonien vacciné en Métropole qui est sorti au bout de quatre jours de son isolement à l’hôtel, après une décision de justice. Il n’a même pas eu besoin de faire de test PCR. La 1ère explique que le président de la Cour d’appel "a estimé que les libertés fondamentales n’étaient pas respectées. Des avocats se sont introduits dans la faille". D’autres recours ont été déposés.

Le président du gouvernement s’indigne de ces décisions de justice et réplique : "Elles ouvrent des brèches dans notre dispositif sanitaire, qui nous a permis d’être là où nous sommes aujourd’hui". En réaction, un vol vers Nouméa et Wallis et Futuna a été suspendu la semaine dernière par Louis Mapou. L’avion a redécollé de Tokyo sans les 53 passagers.