Alors que Nancy Pelosi, 78 ans, devient la cheffe de la Chambre des représentants, le parti démocrate peine à trouver de jeunes visages pour incarner le renouveau face au républicain Donald Trump aux prochaines présidentielles de 2020. Pourtant, c'est ce qu'il lui faut pour espérer s'imposer...

L'âne, symbole du parti démocrate américain © Getty / Leigh Vogel

Nancy Pelosi, élue depuis 31 ans en Californie, devient la figure de proue du parti démocrate en prenant la tête de la Chambre des représentants, après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. Mais depuis la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle de 2016, le parti démocrate a du mal à faire émerger des figures qui pourraient incarner l'avenir lors de la présidentielle de 2020.

Donald Trump, de son coté, se prépare à se représenter. Les démocrates vont donc affronter en 2020 le président républicain candidat à un deuxième mandat le plus vieux de l'Histoire.

Or, chez les démocrates, l'Histoire veut aussi que les Présidents américains soient plutôt jeunes lors de leur première élection : Franklin Delano Roosevelt (50 ans), John Kennedy (43 ans), Jimmy Carter (52 ans), Bill Clinton (46 ans), Barack Obama (47 ans).

Et les candidats pressentis pour l'instant sont tous bien plus vieux. Selon un sondage Morning Consult publié début novembre, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden arrive en tête (26%) des favoris de son camp, suivi par Bernie Sanders (19%), puis du texan Beto O'Rourke (8%), des sénateurs Elizabeth Warren (5%), Kamala Harris (4%), Cory Booker (3%) et de l'homme d'affaires Michael Bloomberg (2%). Galerie de portraits (plus ou moins ridés).

Bernie Sanders, 77 ans

L'ancien candidat à la présidentielle envisage de se présenter en 2020 s'il est le "mieux placé" pour battre Donald Trump, a-t-il confié au New York Magazine. Il aura alors 79 ans, 83 ans à la fin d'un premier mandat, 87 à la fin du second.

"Si quelqu'un d'autre apparaît qui puisse, pour une raison ou une autre, faire un meilleur boulot que moi, alors je ferai tout ce que je peux pour qu'il ou elle soit élu", déclare le sénateur indépendant, aujourd'hui âgé de 77 ans.

Mais s'il s'avère que je suis le meilleur candidat pour battre Donald Trump, alors je serai probablement candidat

Bernie Sanders probable candidat à la présidentielle américaine de 2020 © Getty / Gary Miller

Porté par de jeunes supporters galvanisés et un programme très à gauche pour les États-Unis (le New York magazine le qualifie de "socialiste démocratique le plus célèbre des États-Unis", Bernie Sanders avait mis en difficulté Hillary Clinton lors des longues primaires démocrates de 2016.

Certaines de ses propositions, comme un système de santé universelle, ont depuis été reprises par plusieurs des candidats démocrates sortis victorieux des récentes élections de mi-mandat.

Joe Biden, 79 ans

L'ancien vice-président de Barack Obama (qui, lui, ne peut se représenter malgré un retour remarqué et engagé sur la scène politique ces derniers mois) est le candidat potentiel le plus respecté. C'est aussi celui qui est le plus à même de s'imposer face à Donald Trump, en tout cas selon les sondages. L'un d'eux le voit s'imposer par 51% contre 39% pour l'actuel président américain.

Joe Biden, 79 ans, futur candidat à la Maison blanche ? © Getty / Scott Olson

Elizabeth Warren, 69 ans

La sénatrice du Massachusetts, élue depuis 2013, est l'une des principales adversaires de Trump. Warren a été surnommée par le président américain "Pocahontas" car elle assure avoir des ascendances indiennes.

La démocrate Elizabeth Warren parmi les favoris dans la course à la présidentielle américaine © AFP / CHIP SOMODEVILLA

Michael Bloomberg, 76 ans

Le milliardaire Bloomberg parmi les probables candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020 © AFP / Ludovic MARIN

L'ancien maire de New York pourrait bien décider d'utiliser ses milliards pour se lancer dans la campagne des primaires démocrates. Après avoir été républicain puis indépendant, il s'est enregistré comme démocrate en octobre dernier et a fourni quelque 80 millions de dollars à des candidats démocrates lors des dernières élections de mi-mandat.

Les plus jeunes

Les probables candidatures de Cory Booker (49ans), Julián Castro (44 ans), le maire de Los Angeles Eric Garcetti (47 ans), Kirsten Gillibrand (51 ans), Chris Murphy (45 ans) et le candidat malheureux au poste de gouverneur du Texas Beto O’Rourke (46 ans) pourraient bien être les plus intéressantes. Parmi eux pourrait bien émerger le candidat ou la candidate capable de rassembler un parti démocrate sonné par la victoire de Trump et la défaite de Clinton il y a deux ans.