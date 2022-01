Il y a vingt ans, jour pour jour, les Etats-Unis ouvraient la prison de Guantanamo, sur leur base militaire à Cuba. Depuis 2002, 780 détenus ont été emprisonnés. Ils sont encore 39 aujourd’hui et aucun président américain n'est parvenu à fermer cet antre de "non-droit".

L'un des cent premiers prisonniers de Guantanamo escorté le 17 janvier 2022. © AFP / ROBERTO SCHMIDT

Vint ans après l'ouverture de la prison de Guantanamo, des experts mandatés par les Nations Unies ont enjoint hier les États-Unis à fermer cette base militaire, site de "violations incessantes des droits de l'homme".

De son ouverture sous l'administration Bush aux promesses de fermeture durant le mandat de Barack Obama, la situation dans l'une des prisons les plus connues du monde, a peu évolué. Retour sur 20 ans de présidence américaine, et de promesses quant à la fermeture de Guantanamo.

2002 : Priver les détenus de protections constitutionnelles

Le 11 janvier 2002, quatre mois jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001, les 20 premiers détenus arrivent sur la base militaire de Guantanamo, à Cuba. L’objectif de l’administration Bush est clair : priver les accusés des protections constitutionnelles américaines.

Le président de l’époque, George W. Bush, s’en cache à peine. Il est interrogé lors d’une visite d’école en Virginie en mars 2002 : "Nous sommes toujours en train d'obtenir autant d'informations que possible des détenus. Rappelez-vous, ceux de Guantanamo sont des tueurs… Ils ne veulent que s'en prendre à l'Amérique, ou à nos amis et alliés.

Il est donc dans notre intérêt national de nous assurer que nous en savons suffisamment sur eux avant de décider de leur sort.

2008 : Obama s'engage à fermer Guantanamo en un an

Des cages plutôt que des cellules, le recours de la torture...Le camp abrite 277 prisonniers en 2008, quand Barack Obama est élu. Il s'engage à fermer Guantanamo en un an. Dans un entretien à 60 minutes sur CBS il déclare : "Je l'ai dit et répété, j'ai l'intention de fermer Guantanamo et j'irai jusqu'au bout."

Deux mandats plus tard, Guantanamo compte encore 61 détenus. Obama admet son échec en novembre 2016, en conférence de presse à la Maison Blanche.

C’est vrai que je n'ai pas été en mesure de fermer Guantanamo

"Vous savez, une chose que vous découvrez en étant Président, c'est qu'il y a toujours des règles, des normes, des lois. Et vous devez y prêter attention", poursuit-il.

2017 : Un seul détenu libéré sous le mandat Trump

En janvier 2017, Donald Trump s’installe dans le Bureau Ovale et annule l’ordre de fermeture. Un seul détenu sera libéré sous son mandat, contre plus de 500 sous Bush, et 200 sous Obama.

2021 : Joe Biden prudent sur la question

Quand Joe Biden est devenu président des États-Unis il y a un an, il s'est montré plus prudent sur le sujet, par la voix de sa porte-parole, Jen Psaki. "C'est certainement notre objectif et notre intention", a-t-elle déclaré en référence à Guantanamo.

Dix détenus sur les trente-neuf encore à Guantanamo attendent d’être jugés par une commission militaire, commission qui n’a formulé que deux condamnations en vingt ans.