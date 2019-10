Un hommage à la liberté et à la démocratie : des rencontres, des débats, des projections, des expositions et un salon du livre

Prix Bayeux © Ali Arkady

Première ville libérée de France, la Ville de Bayeux a lancé en 1994, dans le cadre du cinquantième anniversaire du Débarquement en Normandie, le Prix Bayeux, un événement international annuel. Il consiste en la remise d’un Prix prestigieux à des journalistes du monde entier et concerne les quatre catégories de médias : presse écrite, radio, télévision et photographie.

Au-delà de la remise de trophées, le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre propose une semaine riche d’échanges, de rencontres, de débats avec le public (jeune et moins jeune) pour prendre le temps de mieux comprendre l’actualité internationale.

Cette année encore, France inter s’associe au Prix Bayeux des correspondants de guerre, pour mettre à l’honneur ces journalistes qui exercent sans relâche leur métier dans des conditions de plus en plus périlleuses, et permettent ainsi l’accès à une information libre.

France Inter s’installe au cœur de la 26ème édition du Prix Bayeux-Calvados pour un « 18/20 » spécial :

Le 18/20 présenté par Fabienne Sintes jeudi 10 octobre, dès 18h15 en public et en direct de Bayeux

Les différents rendez-vous (soirées, salon du livre, expositions…) abordent les conflits connus ou moins connus et apportent un décryptage de l’actualité, une connaissance du métier de reporter, en présence de ceux qui couvrent tout au long de l’année les soubresauts de la planète. Les plateaux de journalistes réunis pour l’occasion et la qualité des échanges avec les reporters de télévision, radio, presse écrite et photo font du Prix Bayeux Calvados-Normandie un rendez-vous incomparable.

C’est l’un des photographes de guerre les plus aguerris de notre époque qui présidera les travaux du jury cette année. Les photos de Gary Knight ont été publiées par Newsweek, Time, The Sunday Times, The New York Times, Paris Match, Stern et National Geographic. Son œuvre a été exposée dans le monde entier, et fait partie des collections de plusieurs musées. Gary Knight est aussi cofondateur et directeur de l’Agence VII.

Dix prix seront remis :

►►► Sept prix attribués par le jury international :

Prix du Département du Calvados : Catégorie Presse écrite

Prix Amnesty International : Catégorie Télévision

Prix du Comité du Débarquement : Catégorie Radio

Prix Nikon : Catégorie Photo

Prix Télévision Grand Format : Catégorie Télévision grand format

Prix Crédit Agricole Normandie : Catégorie Jeune reporter

Prix Arte, France 24 et France Télévisions : Catégorie Image vidéo

►►► Trois prix spéciaux

Le Prix Ouest-France – Jean Marin (presse écrite)

Le Prix du Public (photo) parrainé par l’Agence Française de Développement

Le Prix Région Normandie des Lycéens et des Apprentis (télévision)

La remise des prix aura lieu samedi 12 octobre 2019.

Pour que les noms des journalistes tués dans l’exercice de leur fonction ne soient jamais oubliés, la Ville de Bayeux, en collaboration avec Reporters sans frontières, accueille un Mémorial entièrement dédié aux reporters tués dans le monde depuis 1944.

Plus de 2.000 journalistes ont été tués depuis 1944. Ce mémorial virtuel, leur rend hommage. Il permet à chacun de savoir qui sont ces reporters, pour qui ils travaillaient et dans quelles conditions ils ont trouvé la mort. Un mémorial contre l’oubli.

Sources Prix Bayeux Calvados Normandie