Après trois heures de négociations ce mardi en Turquie, la Russie a salué des "discussions substantielles" et promis de réduire "radicalement" son activité militaire en direction de Kiev. L'Ukraine estime les conditions "suffisantes" pour un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Lors des pourparlers russo-ukrainiens au palais Dolmabahce, à Istanbul © AFP / CEM OZDEL / ANADOLU AGENCY

Si le chemin reste encore long, il n'en demeure pas moins que ces signaux sont encourageants. Du côté russe comme du côté ukrainien, les négociateurs réunis à Istanbul (Turquie) pour mettre fin à la guerre qui a démarré il y a plus d'un mois en Ukraine, ont constaté ce mardi des avancées dans les pourparlers. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, les deux camps ont tout simplement réalisé "les progrès les plus significatifs depuis le début des négociations".

"Discussions substantielles"

Après trois heures de négociations dans un palais sur les rives du Bosphore, le représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a ainsi qualifié les échanges de "discussions substantielles" et fait savoir que les propositions "claires" de l'Ukraine allaient être "étudiées très prochainement" et "soumises" à Vladimir Poutine.

Pour la première fois, la délégation russe a ouvert la porte à un sommet entre M. Poutine et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Jusqu'ici, Moscou avait toujours rejeté en bloc la proposition de Kiev. De son côté, le négociateur en chef ukrainien David Arakhamia a estimé que les conditions étaient désormais "suffisantes" pour une telle rencontre.

L'activité russe en direction de Kiev "radicalement" réduite

En gage de bonne volonté, la Russie a promis de réduire l'intensité de l'offensive menée contre la capitale ukrainienne. "Il a été décidé, pour accroître la confiance, de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv [située à 120 kilomètres au nord de Kiev, ndlr]", a déclaré depuis la Turquie le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine. Ces déclarations interviennent alors que l'armée russe s'enlise, sur le terrain. Les autorités ukrainiennes ont notamment annoncé lundi que la ville d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, avait été "libérée" .

Afin d'arriver à un accord, l'Ukraine a émis plusieurs propositions. Sa principale demande : un accord international, à même de garantir sa sécurité, et signé par les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Unis (tous les quatre membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU), mais aussi par l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Pologne, la Turquie, ou encore Israël. Kiev exige par ailleurs que cet accord n'interdise en rien son entrée dans l'UE.

En contrepartie, l'Ukraine accepterait "la neutralité et le statut non-nucléaire", exigés de longue date par la Russie. Autrement dit : le pays renoncerait à rejoindre l'Otan. Kiev s'engagerait aussi à ne déployer sur son sol aucune base militaire étrangère. À noter également : la Crimée et les territoires du Donbass sous contrôle des séparatistes prorusses seraient "provisoirement exclus" de l'accord, afin que celui-ci puisse s'appliquer dans les plus brefs délais.

Les États-Unis sceptiques

Ces annonces ont été accueillies très favorablement par les marchés financiers : les bourses européennes ont clôturé ce mardi soir en forte hausse (+3% pour Paris, +2,79% pour Francfort). L'euro et le rouble sont repartis à la hausse.

Les États-Unis, eux, n'ont pas caché leur scepticisme. Depuis le Maroc, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a estimé ne pas avoir vu de "signes de réel sérieux de la part de la Russie". "Mais si l'Ukraine considère qu'il y en a (du mouvement), c'est bien et nous soutiendrons cela", a-t-il ensuite nuancé.

Kiev s'engagerait aussi à ne déployer sur son sol aucune base militaire étrangère.