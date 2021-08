Des négociations ont lieu en ce moment entre les talibans et les différentes formations politiques d'Afghanistan pour composer le futur gouvernement. Kanechka Sorkhabi, spécialiste de l'Afghanistan, nous aide à comprendre à quoi pourrait ressembler une coalition à la tête du pays.

Des négociations sont en cours en Afghanistan pour mettre en place un gouvernement de coalition avec les talibans. © AFP / Hoshang Hashimi

Trois jours après la chute de Kaboul, les talibans s'organisent pour former un gouvernement, sous la pression de la communauté internationale et des partis politiques afghans. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a plaidé pour un gouvernement "inclusif et représentatif", montrant que les talibans "veulent respecter le droit" et "mettre fin aux violences".

Lundi, les membres du Conseil de sécurité avaient également appelé "à la cessation immédiate de toutes les hostilités et à la mise en place, par le biais de négociations inclusives, d'un nouveau gouvernement uni, inclusif et représentatif".

Que veut dire le mot "inclusif" dans le contexte afghan ? Pour Kanechka Sorkhabi, chercheur en géopolitique à l’IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), les talibans pourront difficilement faire l'économie d'un gouvernement de coalition, au risque de provoquer de nouvelles dissensions au sein du pays.

FRANCE INTER : Où en sont les négociations concernant la formation d'un gouvernement en Afghanistan ?

KANECHKA SORKHABI : "Il y a plusieurs négociations actuellement en cours pour la mise en place d’un gouvernement de coalition sous la pression américaine et à la demande des différents partis politiques en Afghanistan. C'est une condition sine qua none de la stabilité du pays et ça a été longuement discuté à Doha, au Qatar. Tous les grands mouvements politiques afghans doivent, d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou une autre, se retrouver dans un gouvernement de coalition. Sinon, les oppositions vont recommencer en Afghanistan. Les États-Unis, eux, souhaitent voir un gouvernement de coalition émerger et non pas seulement l'émirat islamique déclaré par les miliciens talibans. Ils ont d’ailleurs un moyen de pression puisqu’ils ont gelé tous les avoir de la banque centrale afghane qui sont à l’étranger. En ce moment même, un trio composé de l'ancien président afghan Hamid Karzaï, l'ancien vice-président Abdhullah Abdhullah [qui dirigeait jusqu'à la chute de Kaboul le Haut Conseil afghan pour la réconciliation nationale et pilotait les négociations à Doha NDLR] et de Gulbuddin Hekmatyar, ancien Premier ministre et chef du parti Hezb-e-Islami, est en train de négocier à Kaboul avec d'autres leaders politiques pour la mise en place d’un gouvernement de coalition."

Les discussions se tiennent-elles uniquement à Kaboul ?

"Non d’autres discussions sont menées en parallèle au Pakistan, où se trouve une délégation des talibans, pour demander la formation d'un gouvernement provisoire inclusif, c'est à dire qui inclurait toutes les tendances de la société afghane, mais aussi les peuples de l'Afghanistan, comme les Ouzbeks, les Hazaras, les Tadjiks ... Certains demandent des garanties par un système fédéral ou en tout cas un système très décentralisé. À l'heure actuelle, vu les oppositions qu'il y a actuellement dans le Nord, où se trouvent le fils du Commandant Massoud et l’ancien vice-président Saleh, ce serait une garantie pour stabiliser le pays. Pour éviter que ces résistants entrent dans un conflit, ils veulent des garanties pour que le futur gouvernement soit représentatif. D’après mes informations, il y a des demandes très fortes pour que des élections soient organisées rapidement afin que les Afghans puissent choisir leurs gouvernants."

Dans combien de temps ce gouvernement pourrait-il se mettre en place ?

"On ne sait pas. C’est tout l’objet des pourparlers. La mise en place d’un gouvernement provisoire de six mois avait été avancée. Mais vu l‘urgence de la situation qui s’est fortement dégradée, l’objectif est d’arriver à un compromis pour mettre en place une gouvernance de l’Afghanistan au plus vite. Il faut comprendre qu’il n’y a plus d’Etat afghan. Or, il y a des problèmes très concrets qui se posent au quotidien. Ce que je sais, c’est que le principe d’un gouvernement de coalition est acté. Maintenant il reste à définir tout le reste : quel type de régime, quel processus politique pour y arriver... Toutes ces questions sont évidemment très importantes car elles vont définir l’ensemble des normes et des règles qui régissent la société afghane."