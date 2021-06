Juneteenth va devenir un jour férié aux Etats-Unis. Joe Biden s'apprête à signer le texte qui fait du 19 juin une fête nationale. Juneteenth, qui marque l'émancipation des esclaves, est célébrée partout dans le pays depuis 1865. Elle revêt une tonalité particulière depuis 2020, après la mort de George Floyd.

La fête marquant la fin de l'esclavage aux États-Unis, Juneteenth, est célébrée le 19 juin © Getty / The Washington Post

Le 19 juin 1865, à Galveston au Texas, les esclaves afro-américains apprenaient qu'ils étaient libres. Un siècle et demi plus tard, les Américains continuent de célébrer cette date marquante, appelée Juneteenth. L'évènement a pris plus d'ampleur depuis 2020 et la mort de George Floyd, tué dans la rue par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai 2020. Cette année, les Etats-Unis vont faire de cette journée du 19 juin une fête nationale fédérale.

Que célèbre t-on lors de Juneteenth ?

Nous sommes en plein Guerre de Sécession, la guerre civile entre les forces du nord (abolitionnistes) et les forces du sud (esclavagistes). En 1865, le General Lee menant les troupes sudistes se résout à rendre les armes à Appomattox, en Virginie. Deux mois après, le 19 juin 1865, Gordon Granger, un général des forces du nord, arrive à Galveston, au Texas, pour annoncer la nouvelle aux esclaves : ils sont libres et la Guerre civile est finie. Le Texas faisait partie de la Confédération (les États confédérés esclavagistes). Il devient le 19 juin 1865 le dernier État à libérer ses esclaves. Cette annonce marque la mise en application officielle de la Proclamation d'Émancipation signée par le Président Abraham Lincoln quelque deux ans et demi plus tôt, le 1er janvier 1863. Il aura donc fallu deux ans et demi pour que ce texte soit réellement effectif. Cette fête ne célèbre donc pas l'abolition de l'esclavage. Quatre États ont fait de Juneteenth une journée de congé payé : le Texas, New York, la Virginie et l'État de Washington

Que signifie l'expression "Juneteenth" ?

L'expression Juneteenth est tout simplement la contraction de juin (june en anglais) et de dix-neuf (nineteenth en anglais). Cette journée est aussi appelée “Juneteenth Independence Day”, “Freedom Day” ou “Emancipation Day.”

Comment cette journée est-elle célébrée ?

Auparavant, la fête était marquée par des prières et était l'occasion de se regrouper en famille dans son jardin. Par le passé, des anciens esclaves, puis leurs descendants, saisissaient l'occasion de faire un pèlerinage jusqu'à Galveston au Texas.

En 1872, la fête a revêtu une note particulière lorsqu'un groupe de pasteurs noirs et d'hommes d'affaires à Houston ont acheté un terrain de 4 hectares et ont créé le Parc de l'Émancipation, où les rassemblements ont lieu chaque année.

Le mural géant sera inauguré pour la fête de Juneteenth le 19 juin 2021 à Galveston, Texas / Capture d'écran

De nos jours, de nombreuses villes, comme Atlanta, Washington, Los Angeles, Chicago ou encore Detroit organisent des défilés, parfois même des festivals. Cette année, la ville de Galveston va inaugurer une fresque murale de plus de 400 mètres carrés précisément là où le Général Granger a informé les esclaves de leur liberté. La ville organise aussi un défilé et un pique-nique géant.

Juneteenth est-elle une fête nationale ?

Non, pas pour l'instant. Mais de nombreuses villes en ont fait un jour férié pour leurs employés. Cela va changer cette année puisque le Président américain Joe Biden va signer ce jeudi soir un texte faisant de Juneteenth une fête nationale fédérale. Cela signifie que tous les employés fédéraux seront payés pour ce jour chômé. Mais le secteur privé n'est pas obligé de suivre les mêmes règles, et les commerces ne doivent pas forcément fermer. La Chambre des représentants a adopté le texte faisant de Juneteenth une fête nationale par 415 voix contre 14 mercredi. Juneteenth va devenir le 12e jour férié fédéral.

De nombreuses personnalités se sont mobilisées pour faire de Juneteenth un jour férié, comme la star de la musique Pharell Williams, qui a déclaré à la télé:

Nos ancêtres ont donné leurs vies, leur chair. Nous n'avons jamais vraiment eu notre fête d'Indépendance... Ça devrait être une fête nationale pour tous les pays qui ont exploité des Africains.

La dernière fois qu'une fête nationale était décrétée aux Etats-Unis, c'était en 1983 avec l'instauration du Martin Luther King Jr. Day.

