Tous les six mois, un nouveau pays membre de l’UE prend la tête du Conseil de l’Union européenne avec un rôle-clé : celui de trouver des compromis et de faire avancer les négociations européennes sur les législations en cours. La France, qui prend les commandes le 1er janvier, n’a pas occupé ce poste depuis treize ans.

Emmanuel Macron a appelé le 10 décembre 2021 à consolider « une Europe qui pourra faire ses propres choix, militaires, technologiques, culturels, de valeurs ». © AFP

À partir du 1er janvier, la France assurera pour six mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle n'avait pas occupé ce poste depuis treize ans.

1. Le Conseil de l’Union européenne, c’est quoi ?

Le Conseil de l’Union européenne, c’est l’institution qui réunit les 27 États membres au niveau des ministres ou des ambassadeurs et qui doit amender et approuver chaque projet législatif.

On y définit la position des États européens pour chaque domaine d’activité, par exemple lors des conseils des ministres des transports, de la justice ou de l’environnement, qui se tiennent très régulièrement à Bruxelles ou au Luxembourg. C’est donc la France qui va diriger jusqu’à fin juin ces discussions avec la lourde responsabilité de faire accoucher des compromis, en se mettant au service du collectif.

Une fois la position des 27 États membres connue, c’est encore au ministre français ou au représentant de la France d’aller ensuite négocier avec l’autre colégislateur européen, le Parlement, les textes législatifs. Il y en a 250 en ce moment sur la table des Européens.

C’est en fixant l’ordre du jour de toutes ces réunions – il y en aura près de 2.000 – que la présidence tournante pèse, par ricochet, sur l’agenda législatif européen.

Attention, il ne faut pas confondre ce « Conseil de l’Union européenne » avec le « Conseil européen », la réunion des chefs d’État et de gouvernement des 27, qui sert à fixer les priorités, à donner l’impulsion politique et à accompagner la recherche des compromis sur les sujets les plus sensibles.

2. La France ne va donc pas "présider l’Europe", comme Nicolas Sarkozy en 2008 ?

Non, car avec le Traité de Lisbonne, en 2009, l’Union européenne s’est dotée d’un Président du Conseil européen (le Belge Charles Michel aujourd'hui) ainsi que d’un Haut Représentant pour les Affaires étrangères (l’Espagnol Josep Borell). Le dirigeant du pays qui préside l’UE n’est donc plus celui qui dirige le Conseil européen. Mais la Présidence tournante lui donne un pouvoir politique accru pour peser sur les discussions au niveau des chefs d’État et pour intervenir en cas de crises.

La présidence offre aussi l’opportunité au pays qui l’occupe d’organiser des rencontres dites « informelles » dans son pays entre les 27 ministres ou les dirigeants, sur des thématiques jugées prioritaires. La France va ainsi organiser de très nombreux événements sur son territoire pour faire rayonner l’Europe : près de 400 rendez-vous sont prévus.

Pour Emmanuel Macron, ce sera par exemple le concept d’autonomie stratégique, son nouveau modèle de croissance… Des thèmes qu’il porte depuis son discours de la Sorbonne en 2017, et réajustés lors de sa conférence de presse de décembre.

La PFUE, "c’est un accélérateur d’Europe", résume le secrétaire d’État Clément Beaune dans un entretien avec le think tank Confrontation Europe.

3. Quels projets législatifs prioritaires la France va-t-elle pousser ?

Le travail législatif en cours sur la régulation des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) est bien avancé, et la partie qui leur impose, par exemple, davantage de transparence sur leurs algorithmes et un usage contrôlé des données collectées pour limiter la concurrence déloyale pourrait être adoptée.

Sur l’ambition climatique des Européens, la France veut également faire avancer le « Paquet climat », 14 textes législatifs qui doivent permettre à l’UE de remplir son objectif de réduction de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030. Mais l’ampleur du travail technique nécessaire pour réviser ces directives compromet l’adoption du Paquet dans sa globalité. Paris espère faire avancer en particulier le dispositif européen dit d’« ajustement carbone aux frontières », qui permettrait de taxer les producteurs de certaines matières ou produits importés dans l’UE qui ne sont pas fabriqués selon nos normes environnementales et sociales.

La France espère aussi l’adoption du cadre législatif sur l’instauration de salaires minimum dans chacun des États européens. Elle veut une réforme de l’espace Schengen, pour mieux maîtriser les frontières extérieures, mais le sujet divise profondément les États. Elle va aussi lancer le débat sur la révision du cadre budgétaire, qui limite l’endettement des États membres, car sa suspension n’a été prolongée que jusqu’à fin 2022. Elle veut enfin faire avancer une Europe commune de défense, un sujet qui va aussi rencontrer de fortes oppositions chez certains partenaires.

4. La Présidence française de l’UE va percuter l’élection présidentielle, est-ce un problème ?

Pour les opposants politiques à Emmanuel Macron, candidat non déclaré mais que l’on sent déjà en campagne, en particulier sur les thématiques européennes et son désir de « Plus d’Europe », oui, c’est un problème ! Ils craignent que le président français n’instrumentalise la PFUE. Il pourrait en effet vouloir faire aboutir à tout prix certaines négociations, comme celle sur la régulation des Gafam, avant le mois avril, pour s’en attribuer le succès.

Le président du groupe des Verts au Parlement européen, le Belge Philippe Lamberts, pointe aussi un risque d’immobilisme, car à partir du mois de mars, dit-il, les autorités françaises seront occupées par la campagne électorale. Et en cas d’alternance politique, les ministres, en première ligne à Bruxelles, ne seront plus les mêmes ! Il regrette que la France n’ait pas demandé un report comme elle en avait la possibilité.