C'est fait. Depuis le 31 à minuit, le Royaume-Uni a cessé d'appliquer les règles de l'UE, quittant le marché unique et l'union douanière. Les modalités de la rupture sont actées depuis le 30 et la signature de l'accord post-Brexit, leur mise en œuvre peut commencer. Mais les connaissez-vous vraiment ?

Les Remainers n'ont désormais plus rien à espérer. Dès aujourd'hui, les premiers effets du Brexit sont perceptibles. © AFP / JUSTIN TALLIS

Le Premier déclarait : "Nous avons un accord prêt à mettre au four" ; le second avertissait : "Nous n'accepterons pas [une] approche à la carte". Boris Johnson, Premier ministre de Sa Majesté Elisabeth II, et Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, sont pourtant parvenus à s'entendre.

Et c'est un divorce à l'amiable qui a été ratifié mercredi 30 décembre par les députés britanniques, un jour avant la date de la rupture effective.

Désormais, le Royaume-Uni ne joue plus avec ses voisins du continent. Pour eux, comme pour le premier d'entre eux, la France, les règles changent sensiblement. L'occasion de vous tester sur le long chemin qui a mené à la rupture et sur ses conséquences.