La Première dame des Etats-Unis avait disparu des écrans depuis près d'un mois, notamment après l'affaire Stormy Daniels. Finalement, elle est apparue à un événement public fermé à la presse ce lundi soir.

Melania Trump le 14 mai 2018 © Maxppp / JIM LO SCALZO/EPA/Newscom

L'absence de Melania Trump (certains parlent même de "disparition") alimente les réseaux sociaux depuis 24 jours.

La dernière fois qu'elle avait été vue en public, c'était le 10 mai, lors de la libération des otages américains retenus en Corée du Nord. Melania Trump se trouvait alors sur le tarmac sur la base militaire d'Andrews dans le Maryland. aux cotés de son mari pour les accueillir à leur arrivée :

Meliana Trump a été hospitalisée le 14 mai pour "un problème bénin" aux reins, et en est sortie cinq jours plus tard, selon son service de presse. Depuis, plus aucune image d'elle. Jusqu'à ce lundi 4 juin au soir, et ces images furtives :

Entre temps, rien, sauf des tweets postés sur son compte @FLOTUS, alors que rien ne prouve que c'est elle qui les a écrits. D'ailleurs, l'un de ses tweets, où elle accusait la presse de s'acharner sur elle avait particulièrement fait réagir les médias :

Don Lemon, présentateur sur CNN a répondu directement à Melania Trump :

Il n'y a pas que les médias, tout le monde se demande où est passée Melania Trump, après tout c'est la Première dame des Etats-Unis !

A de nombreuses reprises depuis l'élection de son mari, Melania Trump est apparue comme une femme perdue, lointaine, malheureuse.

A tel point que le hashtag #SaveMelania avait été créé ...