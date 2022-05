Femme noire, lesbienne, immigrée, "je suis tout ce que Donald Trump déteste", déclarait-elle en 2018. La francophone Karine Jean-Pierre est aujourd'hui la première femme noire à accepter le poste de porte-parole à la Maison blanche.

Karine Jean-Pierre était déjà l'adjointe de la porte-parole en fonction Jen Psaki. © AFP / NICHOLAS KAMM

Visage rebondi, cheveux afro, sourire franc. Karine Jean-Pierre a été choisie par Joe Biden pour son "expérience", son "talent" et son "honnêteté". Chaque jour à partir du 13 mai, elle sera chargé de transmettre la parole du Président américain et de son administration aux journalistes, lors du briefing quotidien à la Maison blanche. Si sa nomination est hautement symbolique, son parcours exemplaire ne semblait pouvoir la mener nulle part ailleurs. Portait.

"Tout le contraire" de Joe Biden

Dans un article publié en novembre 2020, le correspondant de Radio France à Washington notait qu'elle était, en quelque sorte, "tout le contraire" de Joe Biden. Sans doute la raison de son choix ? Femme noire, jeune (44 ans), immigrée, ouvertement homosexuelle, elle est également écologiste, végétarienne et le symbole d'une modernité appréciée au sein du parti démocrate.

Engagée depuis 2007 au sein du parti, elle travaille dans un premier temps auprès du sénateur de Caroline du Nord John Edwards. L'année suivante, elle devient directrice régionale au sein de l'équipe de campagne de Barack Obama. Le président élu, elle est choisie comme conseillère politique et devient "les yeux et les oreilles du Président" dans douze Etats du nord-est du pays, du Maryland au Maine.

Expérimentée au sein du Parti démocrate

Durant le mandat Trump, elle continue à s'engager dans l'opposition. Elle devient porte-parole de MoveOn, un mouvement de soutien aux candidats progressistes. Elle n'hésite alors pas à s'exposer sur les plateaux TV, dont celui de la chaîne progressiste MSNBC (que s'apprêterait à rejoindre sa prédecesseure) mais aussi sur l'ultra-conservatrice Fox News, pour défendre ses idées progressistes.

En 2020, elle est logiquement rappelée par Joe Biden lors de son entrée en campagne pour la présidence. Elle y occupe un rôle central, avant de se charger de la campagne de la Vice-Présidence, Kamala Haris. Ancienne élève de Columbia, elle serait considérée par le président comme l'une des meilleures stratèges de sa génération.

Née en Martinique de parents haïtiens

Originaires d'Haïti, ses parents fuient la dictature Duvalier et émigrent dans un premier temps en Martinique, où Karine Jean-Pierre nait en 1977. Elle passe les cinq premières années de sa vie en France, avant que sa famille n'émigre de nouveau aux Etats-Unis.

Elle grandit à New-York, dans le quartier du Queens, où son père est chauffeur de taxi et sa mère soignante à domicile. Titulaire d'un diplôme en "administration publique" de la prestigieuse université de Columbia, cela lui ouvre les portes du monde politique.

Un parcours emblématique du "rêve américain"

Lors de la conférence de presse de passation avec sa prédécesseure hier soir, la future "Press Secretary", complètement francophone, a déclaré avoir conscience du "moment historique" que constitue sa nomination, elle dont le parcours familial est emblématique " du rêve américain.

Je comprends combien c'est important pour tant de gens.

Interrogée enfin sur le message qu'elle souhaitait livrer aux jeunes filles ("et aux jeunes garçons", ajoute-elle), elle répond : "Si vous travaillez très dur pour un objectif, cela arrivera. Oui, vous subirez des coups durs, vous traverserez des moments difficiles et cela ne sera pas toujours facile mais la récompense sera incroyable, surtout si vous restez fidèles à ce que vous êtes." Devant elle : les Midterms dans six mois, où les Démocrates vont jouer gros.