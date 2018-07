Donald Trump a nommé le magistrat Brett Kavanaugh à la Cour suprême des Etats-Unis, ancrant ainsi dans le conservatisme l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine.

a déclaré Donald Trump au terme d'un suspense savamment orchestré par la Maison Blanche.

Selon Donald Trump, Kavanaugh est :

Un juriste brillant aux écrits clairs et ciselés, considéré partout comme l'un des esprits juridiques les plus fins et les plus vifs de notre époque