Le vote à bulletin secret a lieu mardi 18 janvier mais elle a de l'avance. Roberta Metsola, Maltaise de 42 ans, devrait devenir la troisième femme présidente du Parlement européen. Portrait d'une eurodéputée considérée comme une conservatrice progressiste.

Roberta Metsola lors d'un déplacement en Pologne en octobre 2021 en tant que vice-présidente du Parlement européen © Maxppp / WOJCIECH OLKUSNIK/EFE/Newscom

Roberta Metsola n'est pas facile à décrire. D'un côté, elle appartient à la frange la plus progressiste du parti populaire européen (PPE), la droite européenne, de l'autre elle défend des idées très conservatrices. Mardi 18 janvier, les eurodéputés vont devoir décider si cette candidate controversée peut être à la tête du Parlement européen. L'élection se déroule en quatre tours et si aucune majorité absolue ne se dégage avant, la majorité relative suffira. Ce qui devrait assurer la victoire de la Maltaise.

Étudiante en droit au Collège d'Europe de Bruges (Belgique), docteur en droit de l'Université de Malte, Roberta Metsola s'engage politiquement avec le parti nationaliste maltais (droite). Mais elle voit plus loin que sa petite île. Elle vise l'Europe. Dès 2004, alors qu'elle a 24 ans, elle tente d'entrer au Parlement lors des élections mais échoue. Même scénario quelques années plus tard. Rien ne la décourage, elle retente sa chance en 2013 et est enfin élue au Parlement européen au sein du PPE, premier groupe du Parlement. Une fois sur place, elle démontre ses talents, sa connaissance des dossiers et est élue vice-présidente en 2020, elle déclare alors :

C'est un immense honneur d'avoir été élue première vice-présidente. Je continuerai à être une voix forte pour les citoyens européens et pour Malte et à travailler pour construire des ponts au-delà du clivage politique.

Une position anti-avortement

Cette personnalité brillante, jeune, dynamique, mère de quatre enfants et mariée à un Finlandais, a tout pour convaincre ses collègues eurodéputés. Mais si Roberta Metsola se montre progressiste - elle lutte contre la corruption, milite en faveur des droits pour les homosexuels et le droit d'asile - la Maltaise est en revanche connue pour ses positions anti-avortement, ce qui choque profondément ou a minima met mal à l’aise bien de ses collègues eurodéputés. En septembre 2021, elle a aussi beaucoup surpris en s'abstenant lors d'un vote de résolution demandant à la Commission européenne de criminaliser les violences envers les femmes.

Sa prise de position la plus radicale et la plus clivante concerne l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Roberta Metsola est contre l'avortement, ce qui déstabilise certains eurodéputés qui avaient pensé voter pour elle. Pour tenter de rallier le plus de voix possible, la Maltaise a donc dû répondre à de nombreuses attaques des sociaux-démocrates (S&D) et des libéraux de Renew sur le sujet. Le 24 novembre, soir de son investiture par le PPE, elle assure que son avis personnel sur l'avortement ne l'empêchera pas de défendre les positions du Parlement et déclare :

Ma priorité des priorités sera de faire ce que j’ai toujours fait depuis que j’ai été élue dans cette maison en 2013, à savoir : créer des alliances, construire des ponts avec les forces constructives et proeuropéennes de cette chambre de manière à renforcer dans la seconde partie de ce mandat tous les aspects, aussi bien politiques que législatifs, mais aussi l’image donnée par le Parlement européen au reste du monde.

Cette position anti-avortement s'explique par les origines de Roberta Metsola. Malte est le seul pays européen à interdire totalement l'avortement même en cas de viol ou de mise en danger de la vie de la mère. Sur l'île, tous les partis politiques sont d'accord. Cette étiquette anti-avortement agace la candidate qui confie le 20 décembre au Figaro :

C’est une caricature qui a été faite de moi dans quelques pays spécifiques et dans laquelle je ne me reconnais pas et que mes collègues ne reconnaissent pas non plus.

Elle ajoute même qu'elle soutient le "pacte Simone Veil" pour le droit des femmes. "Ma position est très claire, je suis engagée sur le 'pacte Simone Veil'. Et dans ce pacte, il y a des engagements forts en faveur des droits reproductifs et sexuels, y compris l’avortement. Je n’ai pas de problème personnel avec cela."

L'avortement n'est pas une compétence européenne, chaque pays est libre de l'autoriser ou non. Roberta Metsola représente son pays - ils ne sont que six députés maltais sur 705 - et elle promet qu'elle saura trouver l'équilibre entre ses convictions et celles que portent les institutions européennes. Mais que se passera-t-il quand le Parlement critiquera à nouveau la Pologne qui restreint en ce moment drastiquement le droit à l'avortement ? Sera-t-il crédible ? C'est une inquiétude commune des groupes des Verts et de la gauche radicale (GUE/NLG) qui ont présenté face à elle des candidats.