Conservateur averti, cet avocat de formation décédé ce jeudi a mis fin en 1990 au régime raciste de l'apartheid, et libéré Nelson Mandela. Ils reçurent conjointement le prix Nobel de la paix en 1993, malgré des dissensions jusqu'à la fin de leur vie.

Frederik Willem de Klerk à Prétoria (Afrique du Sud) le 9 novembre 1989. Il est alors président par intérim du pays. © AFP / WALTER DHLADHLA

Frederik de Klerk est décédé ce jeudi 11 novembre à l'âge de 85 ans, d'un cancer. L'ancien président d'Afrique du Sud (1989-1994) est mort "paisiblement ce matin à son domicile", en banlieue du Cap, a annoncé sa fondation, dans un communiqué en anglais et en afrikaans. Artisan avec Mandela de la réconciliation du pays après 43 ans d'apartheid, il avait déclenché une vive polémique en 2020 en refusant de considérer ce régime comme un crime contre l'humanité, avant de présenter ses excuses. Portrait d'un homme à l'héritage contrasté.

Un descendant d'Afrikaners

Frederik De Klerk est né à Johannesburg en 1936, dans une famille ultraconservatrice. Son grand-père est l'un des fondateurs du Parti national, et son père officie durant 14 ans comme ministre sous le régime de l'apartheid, puis comme président du Sénat. Durant ses études de droit, De Klerk s'engage naturellement au sein du Parti national, dont il devient député en 1972. Six ans plus tard, il quitte le Parlement pour le gouvernement, et occupe des fonctions de ministre durant 11 ans. Il est notamment chargé de l'Éducation, comme son père.

À ce poste, il se heurte à une jeunesse de plus en plus remontée alors que lui-même continue à prôner une stricte séparation raciale. Perçu comme un "dur" et proche des milieux économiques, il s'impose à la tête de son parti, puis de l'État, en 1989, succédant au président PW Botha, affaibli par un infarctus.

Un apparatchik conservateur

"Pour nous, M. de Klerk ne représentait rien", a écrit Nelson Mandela dans son autobiographie. "Il semblait être la quintessence de l'homme d'appareil (...)"

"Rien dans son passé ne semblait indiquer l'ombre d'un esprit de réforme."

Pourtant, à la fin des années 1980, ce dirigeant pragmatique a conscience de la nécessité d'un changement imminent de système. Les townships (ghettos réservés aux non-blancs en périphérie des agglomérations sudafricaines durant l'apartheid) sont en révolte quasi permanente et la pression internationale se durcit sur l'Afrique du Sud (sanctions et boycotts).

Le 2 février 1990, De Klerk annonce, contre toute attente, la levée de l'interdiction des partis anti-apartheid, et notamment de l'African National Congress (ANC), dont le leader Nelson Mandela est emprisonné depuis 27 ans. "L’heure des négociations est arrivée", scande-t-il avec force.

Quelques jours plus tard, il libère Nelson Mandela de la prison de Robben Island et entame avec celui-ci la transition démocratique de l'Afrique du Sud.

Le co-prix Nobel de la Paix 1993

Les deux hommes reçoivent conjointement le prix Nobel en 1993, pour "leurs efforts visant à la disparition pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique".

Nelson Mandela et Frederik de Klerk présentent conjointement leur prix Nobel de la paix à Oslo le 9 décembre 1993. © AFP / GERARD JULIEN

En 1994, ils organisent les premières élections multiraciales de l'histoire du pays, remportées par Nelson Mandela. Durant deux ans, Frederik De Klerk occupe le poste de vice-président de Mandela, pour accompagner la la naissance de la jeune démocratie. Toutefois, il démissionne en 1996, reprochant à la Constitution de ne plus garantir aux Blancs de pouvoir continuer à partager le pouvoir. L'année suivante, il abandonne la présidence du Parti national et entame son retrait de la vie politique.

Un homme ambigu sur l'apartheid jusqu'à sa mort

Alors qu'il s'est vigoureusement battu au sein de son propre camp pour faire accepter la fin de plus de trois cents ans de domination blanche, sa fondation, FW de Klerk, fondée en 2000, devient au fil du temps une machine de défense des Afrikaners (descendants des premiers colons d'Afrique du Sud).

De Klerk multiplie les déclarations contre le pouvoir de l'ANC et en 2012, il se permet de critiquer Nelson Mandela, une action considérée comme un crime de lèse-majesté dans le pays. Il déclare à son propos qu'il n'est "pas du tout la figure de saint bienveillante si largement représentée aujourd'hui", mais qu'il était plutôt "brutal" et "injuste" dans les années 1990.

En 2020, alors âgé de 84 ans, il déclenche une nouvelle polémique en niant le fait que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité, avant de se rétracter et de présenter des excuses.

Ce 11 novembre 2021, le fondation Nelson Mandela a évoqué un héritage "important" et "inégal". Soulignant la "volonté d'agir" de FW de Klerk, le révérend Desmond Tutu, dernière grande icône de la lutte anti-apartheid et président de la Commission Vérité et Réconciliation, a rappelé le regret, partagé par beaucoup, qu'il n'ait jamais présenté d'excuses complètes pour les crimes de l'apartheid.

Elles sont arrivées quelques minutes plus tard. Dans une vidéo publiée à titre posthume cet après-midi par sa fondation, le dernier président blanc d'Afrique du Sud déclare "Je présente mes excuses, sans réserve, pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a infligé aux noirs, bruns et indiens d'Afrique du Sud." D'une voix éraillé teintée d'un fort accent afrikaans, le vieux monsieur au regard bleu soutenu évoque une expérience proche de la "conversion" dans les années 1980, quand il a compris que "l'apartheid était une erreur" et "moralement injustifiable".