Shireen Abu Akleh a été tuée mercredi alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Un choc pour les journalistes et toutes les personnes qui suivaient ses reportages depuis des années.

Un habitant tient une photo de la journaliste dans ses mains pour lui rendre hommage. Il est écrit "le martyr des journalistes". © AFP / HAZEM BADER

C'était l'une des journalistes les plus connues de la chaîne de télévision panarabe Al-Jazira. Shireen Abu Akleh a été tuée mercredi alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. Plusieurs témoins présents sur place assurent qu'elle portait un gilet pare-balles siglé "Press". Un autre journaliste a été blessé lors de ces affrontements, ont indiqué des sources hospitalières et un photographe de l'AFP sur place.

Elle portait la voix des Palestiniens

Américano-Palestinienne née à Jérusalem, Shireen Abu Akleh avait 51 ans. Elle a travaillé à "La Voix de la Palestine" et "Radio Monte-Carlo" avant de rejoindre la chaîne al-Jazeera en 1997, où elle s'est fait connaître à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. Selon la chaîne, Shireen Abu Akleh se rendait régulièrement en Cisjordanie occupée pour réaliser ses sujets. En larmes, la journaliste Nida Ibrahim, qui travaille elle aussi pour la Al-Jazira a rappelé que Shireen Abu Akleh "couvrait le quotidien des Palestiniens depuis des années".

La journaliste était connue dans tout le monde arabe et rapportait inlassablement chaque information, en se rendant dès qu'il le fallait en Cisjordanie occupée. Beaucoup de Palestiniens ont grandi avec celle qui leur a notamment raconté la deuxième intifada. Nombre d'entre eux déposent des fleurs ce mercredi pour lui rendre hommage.

Connue et respectée par ses pairs

La journaliste, qui postait régulièrement des photos de ses reportages sur son compte Facebook, était connue et réputée pour son travail en Cisjordanie. "Shireen, pour chaque journaliste palestinien et pour chaque journaliste arabe, est un modèle que nous avons perdu aujourd'hui" témoigne le journaliste d'Al-Jazira Tamer Mishal sur la chaîne, ajoutant qu'elle a été "professionnelle et persévérante jusqu'à la dernière seconde". Sur les réseaux sociaux, plusieurs autres journalistes parlent d'une "reporter courageuse", "emblématique", et de sa "couverture inlassable" du conflit israélo-palestinien.

"Shireen est vraiment une super journaliste, très célèbre aussi" témoigne le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael al Dardou. "On ne s'était rencontré qu'une seule fois, mais on s'est vus des milliers de fois en direct à travers l'écran, notre relation était formidable" ajoute-t-il.

Des habitants portent le corps de la journaliste Shireen Abu Aqleh, tuée alors qu'elle couvrait des affrontements en Cisjordanie occupée. © AFP / JAAFAR ASHTIYEH

La chaîne Al-Jazira assure que Shireen Abu Akleh a été tuée "de sang froid" par les forces israéliennes, précisant que la journaliste portait une veste qui l'identifiait comme journaliste. "Al-Jazeera condamne ce crime odieux, qui a pour objectif d'empêcher les médias de faire leur travail" ajoute la chaîne dans un communiqué*.* Le Premier ministre israélien assure de son côté qu'elle a "probablement" été tuée par des tirs palestiniens. Le gouvernement palestinien demande une "enquête internationale" sur la mort de la journaliste, a indiqué à l'AFP son porte-parole, Ibrahim Melhem.

Le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh intervient près d'un an jour pour jour après la destruction de la tour Jalaa, où étaient situés les bureaux de la chaîne qatarie dans la bande de Gaza, lors d'une frappe aérienne israélienne. Cette guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et l'Etat hébreu avait duré 11 jours et fait 260 morts côté palestinien (dont de nombreux combattants et des enfants) et 14 décès en Israël (dont un soldat et deux mineurs).