Deux Français, amateurs de sensations fortes et connus pour leurs aventures en vidéo sur Youtube ont été arrêtés au Brésil alors qu'ils venaient de grimper sur un bras du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro.

L'une des aventures vertigineuses de "Hit the Road", ici à Dubaï, filmées et diffusées sur la chaine Youtube du duo. © Capture d'écran YouTube

Vertigineux. Deux Français ont été interpellés après avoir assisté au lever du soleil perchés au sommet de la statue du Christ Rédempteur, mythique monument qui offre une vue vertigineuse sur Rio de Janeiro. Dimanche soir, Clément Dumais, 28 ans, et Paul Roux-dit-Buisson, 27 ans, sont restés sur le site de la statue de 38 mètres de hauteur, après la fermeture. Ils voulaient observer le lever du soleil sur "la ville merveilleuse" et la majestueuse baie de Guanabara.

Ils se sont introduits avant l'aube dans la statue, grimpant grâce à un escalier qui serpente à l'intérieur du monument, pour aboutir à une trappe ouvrant sur l'un des bras du "Corcovado". Preuve de l'immensité du monument : la distance d'une main à l'autre de l'imposante statue du Christ aux bras écartés est de 28 mètres. "On était debout sur les bras et la tête du Christ et un agent de sécurité nous a vus", a raconté à l'Agence France-Presse Paul Roux-dit-Buisson. Les images ont été confisquées par la police et les deux Français n'ont, pour l'instant, pas communiqué sur leur arrestation.

Deux Français épris d'aventures vertigineuses

Car l'aventure s'est arrêtée là pour les deux jeunes Parisiens, la police ayant été peu sensible à leurs explications sur leur "démarche artistique". Interpellés lundi, ils ont été relâchés après le versement d'une caution totale de 10.000 réais (1.600 euros) et devront comparaître devant un juge.

Stars des réseaux sociaux, Clément et Paul n'en sont pas à leur coup d'essai. Plus connus sous leurs pseudos clement.htr et Paul RDB sur Instagram, ils tiennent tous les deux une chaîne YouTube depuis bientôt 10 ans. Sur "Hit the Road", comptabilisant plus de 635.000 abonnés, ils filment leurs explorations et infiltrations dans des lieux interdits, leurs sessions de "grimpe urbaine" et de "parkour" et publient une vidéo chaque jeudi.

Ces derniers mois, ils ont notamment infiltré "les plus hautes tours d'habitation au monde". De Dubaï aux toits de Paris, des structures de ponts ou de gigantesques grues, leurs escapades font froid dans le dos et se terminent (parfois) face à la police. Ils ont également sorti au printemps un film, "A Soviet Dystopia", sur une série d'explorations dans des sites militaires et industriels de l'ex-URSS en Ukraine. Clément Dumais est aussi connu du grand public pour avoir participé à l'émission "Ninja Warrior" sur TF1.

Pas de photos

Contactée par l'AFP, la police touristique de Rio n'a pas fait de commentaire, expliquant "être en train de vérifier" les faits. La police a confisqué toutes les photos et vidéos du lever de soleil depuis le Corcovado. Une aventure donc plutôt infructueuse pour les Français qui postent depuis dix ans sur les réseaux sociaux et sur leur chaîne YouTube des images de leur exploits.

"Mais la vue était sympa. Peu de gens ont l'occasion de voir ça", a dit M. Roux-dit-Buisson, plus connu sur les réseaux sociaux comme Paul RDB. "On a pu se mettre dans la peau du Christ." Rien ne dit si les deux aventuriers ont cherché à reproduire la scène du film "OSS 117 : Rio ne répond plus".