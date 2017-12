Time magazine élit ce mercredi sa personnalité de l'année. Donald Trump, nommé l'an dernier, figure parmi les dix finalistes.

Personnalité Time de l'année 2016 : Donald Trump © AFP / Nadav KANDER / TIME Inc.

En troisième position arrivent le joueur de football américain Colin Kaepernick, le conseiller spécial sur les relations de la Maison blanche avec la Russie Robert Mueller, et le mouvement des Dreamers, ces sans-papiers arrivés enfants aux États-Unis dont Donald Trump veut se débarrasser. de conquérir la présidence du pays.

Qui vote ?

Les lecteurs de Time Magazine participent à un vote en ligne avant le jour J. Mais c'est la rédaction de Time qui a le mot final.

Cette année, Mohammed bin Salman, le jeune prince saoudien, remporte le sondage de Time auprès des lecteurs. Il a obtenu plus de voix que les dirigeants politiques, les capitaines d'industrie ou encore les militants et les célébrités proposés. L'homme de 32 ans a obtenu 24% des voix. En deuxième place, on trouve le hashtag MeToo, qui dénonce les violences sexuelles, avec 6% des voix.

En troisième position arrivent le joueur de football américain Colin Kaepernick, le conseiller spécial sur les relations de la Maison blanche avec la Russie Robert Mueller, et le mouvement des Dreamers, ces sans-papiers arrivés enfants aux Etats-Unis dont Donald Trump veut se débarrasser.

Emmanuel Macron fait partie de la liste des lecteurs, mais arrive en cinquième position ex-aequo avec Angela Merkel, le pape François, Vladimir Poutine et Jimmy Kimmel.

Mais la personnalité choisie par les lecteurs diffère souvent de celle finalement choisie par la rédaction de Time. En 2016 par exemple, le Premier ministre indien Narendra Modi était le choix des lecteurs, mais Donald Trump avait été finalement nommé. En 2015, le sénateur Bernie Sanders était le favori des lecteurs, mais c'est Angela Merkel qui avait remporté la une.

Qui sont les dix finalistes 2017 ?

Cette année, les dix finalistes de la rédaction sont (par ordre alphabétique) :

Jeff Bezos : le PDG D'Amazon, devenu l'homme le plus riche du monde cette année, continue à étendre son empire.

Les Dreamers : des milliers d'immigrants sans-papiers emmenés par leurs parents aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants, voient leur avenir aux USA compromis à cause de l'administration Trump. Cette dernière veut supprimer le plan d'Obama visant à les légaliser.

Patty Jenkins : la réalisatrice de Wonder Woman a pris la tête du box office. Après avoir été la première femme à réaliser un film qui a engrangé plus de 100 millions de dollars dans son premier week-end, elle va réaliser un deuxième opus.

Kim Jong Un : le leader nord-coréen a relancé sa menace d'attaque nucléaire, en réalisant à plusieurs reprises des tests d'envoi de missiles ballistiques et échangeant des insultes avec Donald Trump.

Colin Kaepernick : le joueur de foot américain des 49 ers de San Francisco, a montré son opposition à Trump en mettant un genou à terre pendant l'hymne national avant les matches de son équipe pour protester contre le racisme. Son acte a pris une ampleur nationale, et s'est répandu comme une traînée de poudre. Il n'a pas trouvé d'équipe à la suite de son acte.

#MeToo : le mouvement féministe a mis en lumière les affaires de harcèlement et agressions sexuelles après les affaires Harvey Weinstein et celles de dizaines d'autres hommes puissants d'Hollywood.

Robert Mueller : nommé conseiller spécial sur les collusions entre Russie et maison blanche avant les élections présidentielles américaines de 2016, il a déjà poursuivi quatre personnes.

Le Prince saoudien Mohammed bin Salman : héritier du trône saoudien, à l'origine notamment d'une vaste purge anti-corruption à la tête de son pays et qui assure vouloir moderniser la société saoudienne.

Donald Trump a passé sa première année à la Maison blanche à tenter de défaire tout ce que son prédécesseur Barack Obama avait fait. Il a également passé beaucoup de temps à tweeter.

Le président chinois Xi Jinping : il a été réélu pour cinq ans.

La personnalité de l'année 2017 sera annoncée à 13h ce mercredi, heure française.