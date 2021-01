En quatre ans, le 45e président des États-Unis a dit et fait beaucoup de choses, et ce n'était pas toujours prévu ou approprié. Mais qu'avez-vous retenu des dérapages de Donald Trump ? Et surtout, saurez-vous détecter les fausses déclarations que nous avons inventées pour ce quiz ?

Donald Trump le 19 septembre 2020 à Washington © AFP / Alex Edelman

Répondez à chaque question par "Vrai" ou "Faux" : chaque réponse est suivie d'une petite explication et d'un petit rappel de ce qui est réel... ou non.

