L’arrestation de Roland Marchal se retrouve au cœur des relations franco-iranniennes. En juin, lorsque le chercheur a été arrêté à Téhéran, la France a décidé de ne pas divulguer l’information. Mercredi matin, un média a brisé le silence.

Roland Marchal, sociologue spécialiste des guerres civiles, est détenu depuis le mois de juin. Il a été arrêté en même temps que sa compagne, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah. © Capture d'écran Youtube / Vidéo France 24

Sa captivité devait rester secrète pour ne pas compliquer les négociations, mais un média, le quotidien Le Figaro, a dévoilé mercredi matin l’identité d’un second otage en Iran, provoquant d'ailleurs la colère de ses proches. Sociologue réputé et spécialiste des guerres civiles, Roland Marchal est détenu depuis le mois de juin. Il a été arrêté en même temps que sa compagne, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah.

En pleine tractations, la France avait décidé en juillet de ne pas révéler toute l’histoire. Seul le nom de Fariba Adelkhah, divulguée par l’Iran, avait été confirmé par le Quai d’Orsay le 15 juillet. Experts et journalistes avaient respecté le silence jusqu’à ce mercredi. France Inter fait le choix de donner plus de détails sur cette arrestation, en accord avec les proches de Roland Marchal.

Deux arrestations, sans doute simultanées

Lorsque Fariba Adelkhah a été arrêtée à Téhéran début juin, elle était installée depuis plusieurs mois en Iran pour son travail. Cette anthropologue, spécialiste de l’Iran, âgée de 60 ans, est directrice de recherche au Centre de recherches internationales, le CERI-Sciences Po.

Le 5 juin, Jean-François Bayart, ex-directeur du CERI, un ami proche, s'inquiétait du silence de Fariba Adelkhah sur WhatsApp, leur canal de communication habituel. Quelques jours plus tard, il recevait un e-mail de la chercheuse, bizarrement formulé : elle n'en était manifestement pas l'auteure.

L’universitaire devait revenir à Paris le 25 juin. Là encore, silence et ce n’est, selon ses proches, pas dans ses habitudes : Fariba Adelkhah a pour habitude de toujours contacter Jean-François Bayart dès son retour en France. C'est à ce moment là que ses proches ont décidé de contacter les autorités françaises. Fin juin, ils ont également confirmation de la disparition de son compagnon, Roland Marchal, également chercheur au CERI, spécialiste des guerres civiles en Afrique subsaharienne, venu lui rendre visite au début du mois.

"Les activités de ces deux chercheurs sont strictement scientifiques. Aucun des deux ne se livre à des activités politiques en Iran. Le plus vraisemblable est qu'ils servent de gage"

Les deux chercheurs ont en fait été arrêtés presque au même moment, sans doute le 5 juin. Roland Marchal a été interpellé à son arrivée à l’aéroport de Téhéran, pour, semble-t-il, suspicions d’atteinte à la sécurité de l’Etat. "Cette allégation n’a absolument aucun fondement", estime Jean-François Bayart : "Les activités de ces deux chercheurs sont strictement scientifiques".

Le plus vraisemblable, poursuit ce proche, est qu’ils "servent de gage dans nous ne savons quelle transaction". Une des hypothèses est que ces détentions sont utilisées comme moyen de pression sur la France qui essaye de jouer les médiateurs dans la crise entre les Etats-Unis et l’Iran.

"Soumis à des interrogatoires intensifs"

Voilà donc plus de quatre mois que les deux Français sont détenus dans la célèbre prison d’Evin, à Téhéran. Roland Marchal est retenu dans l’aile des Gardiens de la révolution dans des conditions rudes. Toutefois, un avocat qui lui a rendu visite le 9 octobre a pu constater une amélioration de ses conditions de détention. Le chercheur a été transféré dans une cellule avec deux autres détenus parlant anglais. "Rien ne permet de penser qu’ils sont maltraités, néanmoins, tempère Jean-François Bayart, ils sont soumis à des interrogatoires intensifs".

Depuis le début de l’été, cette affaire est au cœur des relations franco-iraniennes. Emmanuel Macron l’a régulièrement évoquée lors de ses échanges avec les responsables iraniens, dont le président Hassan Rohani. Roland Marchal a eu droit à des visites consulaires, mais pas Fariba Adelkhah. En raison de sa double nationalité franco-iranienne, elle est considérée comme Iranienne par Téhéran et ne peut donc obtenir les mêmes droits.

Suspension des coopérations scientifiques

De leur côté, les chercheurs sont également mobilisés. Ils ont tenté de faire jouer des réseaux scientifiques de pays "amis" de l’Iran, en Afrique, en Russie, en Amérique latine.

Pour le Fonds d’analyse des sociétés politiques (FASOPO), une association de chercheurs, Fariba Adelkhah et Roland Marchal sont des "prisonniers scientifiques". Ils ont été "placés en détention pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur activité professionnelle et tout à faire avec des objectifs extra-scientifiques d’ordre politique ou 'géopolitique' auxquels ils sont complètement étrangers. (…) Ils sont les victimes d’une prise de gage cynique qui n’a rien à voir avec quelque action politique que ce soit de leur part".

Elle écrit dans un communiqué que la discrétion sur cette affaire aurait été préférable, "elle nous le semblait aussi au vu des expériences des collègues étrangers s’étant trouvés dans la même situation, qui soulignaient combien la mobilisation médiatique 'occidentale' avait été soit inutile, soit pire, contre-productive en risquant d’aggraver les conditions de détention des prisonniers scientifiques et les perspectives de libération". Le FASOPO, dont Fariba Adelkhah et Roland Marchal sont membres fondateurs, demande la "libération immédiate" des deux Français, "et dans cette attente la suspension de toute coopération scientifique et culturelle avec l'Iran".