Ronan Farrow vient d'apprendre que son éditeur, Hachette, allait publier les Mémoires de Woody Allen, son père. Or, père et fils ne se parlent plus, le réalisateur de 84 ans étant accusé d'avoir violé sa fille dans son enfance. Ronan Farrow de son coté fait partie des journalistes ayant révélé l'affaire Weinstein.

Ronan Farrow est journaliste d'investigation. Il a publié dans The New Yorker en octobre 2017, deux jours après le New York Times, une enquête très fouillée révélant l'affaire Weinstein. Ce sont ces deux enquêtes journalistiques qui ont déclenché la lame de fond #MeToo.

Journaliste, mais aussi fils de...

Ronan Farrow n'est pas "que" journaliste. Il est aussi l'un des enfants de l'acteur et réalisateur Woody Allen et de l'actrice Mia Farrow. Le couple s'est séparé après une guerre féroce pour la garde de leurs enfants. Or, Dylan Farrow, fille adoptive du couple, accuse Woody Allen de l'avoir agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait sept ans et que le couple était déjà séparé. Woody Allen a toujours nié, alors que Mia Farrow a toujours cru sa fille adoptive. Ronan Farrow a toujours été dans la même ligne que Mia Farrow, et a soutenu sa sœur Dylan dans ses accusations à l'égard de leur père. La guerre est déclarée entre Woody Allen et le reste de la famille depuis de très nombreuses années.

Ronan Farrow, militant féministe

Ronan Farrow est omniprésent dans le mouvement #MeToo. Il est l'auteur d'un livre sur les dessous de l'enquête sur Harvey Weinstein, "Mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont protégés (Ed. Calmann Lévy, groupe Hachette) où il décrit les méthodes d'intimidation qu'Harvey Weinstein a mises en place pour empêcher ses révélations dans The New Yorker. Il publie également "Catch and Kill", un podcast sur le sujet.

Alors forcément, lorsqu'il a "découvert dans la presse" que son éditeur, le groupe Hachette allait publier les Mémoires de son père, et que cet éditeur le lui avait caché, son sang n'a fait qu'un tour. Sur Twitter, il publie une lettre où il accuse Hachette "de ne pas avoir vérifié" les dires de Woody Allen au sujet de l'accusation de sa sœur et affirme n'avoir jamais été informé par l'éditeur de la publication de l'ouvrage de Woody Allen :

De son côté, sa sœur Dylan a elle aussi posté un message :