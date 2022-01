Le Premier ministre britannique est de nouveau dans l'embarras. Il aurait participé à une garden party en mai 2020, alors que son pays était confiné. Une deuxième fête du genre.

Les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Le 20 mai 2020, alors que le Royaume-Uni est confiné, un garden party aurait été organisée dans les jardins du 10 Downing street, la résidence du Premier ministre. Boris Johnson et sa femme y auraient participé, selon plusieurs médias britanniques.

Selon la chaîne ITV News, le secrétaire particulier en chef de Boris Johnson, Martin Reynolds, a envoyé en mai 2020 un mail à une centaine de personnes, les conviant "après une période incroyablement chargée", à "profiter du beau temps" lors d'une fête "avec distanciation sociale". Tout le monde est invité à venir à partir de 18h et à apporter "ses propres boissons" ("bring your own booze !" dans le texte).

Mais la polémique enfle. En mai 2020, pendant que certains trinquaient à Londres, le pays subit un confinement drastique. Les Britanniques ne peuvent rencontrer qu'une seule personne hors de leur foyer et uniquement à l'extérieur, dans un lieu public, à deux mètres de distance. Les rassemblements sont interdits, les écoles, commerces non-essentiels et les coiffeurs fermés.

La police confirme "être en contact" avec le gouvernement sur ce dossier. Boris Jonhson pourrait être visé par une enquête. En cause, la violation des règles sanitaires contre le coronavirus.

Entre attente et mépris

À ce stade, ce ne sont que des allégations. Les proches de Boris Jonhson parlent dans toute la presse britannique pour soutenir le Premier ministre. Le ministre de la Santé, Edward Argar déclare à la BBC qu'il comprend “que les gens soient bouleversés et en colère". Il est cependant important pour lui qu'une enquête indépendante soit lancée et fasse la lumière sur ce qui s'est passé. La BBC a également contacté deux témoins de la Garden party qui ont confirmé que 30 personnes y avaient participé, dont Boris Johnson et sa femme. Le chef du gouvernement n'a pas commenté.

Dans le clan conservateur, tout le monde n'est pas aussi bienveillant. L'ancienne leader conservatrice écossaise Ruth Davidson tweete : "Cette ligne de défense ne tiendra pas 48 heures. Personne n'a besoin qu'un fonctionnaire lui dise s'il était à une fête arrosée dans son propre jardin". Les Britanniques sont "à juste titre furieux" après les sacrifices qu'ils ont fait.

Côté opposition, le leader du Labour, Keir Starmer, a demandé à Boris Johnson "d'arrêter de mentir". Sa numéro deux, Angela Rayner, accuse quant à elle le Premier ministre de "mépris" des règles. "Quand il était en train de faire la fête, les travailleurs en première ligne mettaient leur vie en danger et de trop nombreux d'entre nous ont perdu des proches et n'ont pas pu leur dire un véritable au revoir", a-t-elle tweeté.

Le jour de cette Garden party présumée, le 20 mai 2020, 353 personnes sont mortes du Covid au Royaume-Uni. Cette révélation provoque évidemment la colère des familles de victimes de la pandémie. Hannah Brady, porte-parole de l'association Covid-19 Bereaved Families for Justice, qui a perdu son père à cause du coronavirus, a déclaré sur Twitter :

Et dire que pendant ce temps, Boris Johnson profitait de la météo et organisait une fête pour 100 personnes, c'est vraiment incroyable. Ça me rend malade.

Boris Johnson dans une mauvaise passe

C'est la deuxième fois que de telles accusations sont lancées contre Boris Johnson. Plusieurs responsables politiques auraient également participé à une fête en décembre 2020. Une bombe de Noël qui avait explosé à la figure du gouvernement et provoqué la démission d'Alledra Stratton, une conseillère de BoJo. On la voyait rire au sujet de cette fête dans une vidéo. Une enquête interne a été lancée. Le Premier ministre n'a jamais jamais avoué avoir participé.

Ces fêtes sous Covid n'arrivent pas au bon moment pour Boris Johnson. Peut-être se croyait-il invincible en 2020 ? Le charismatique chef du gouvernement tirait profit jusque-là du succès du Brexit. Mais une série de scandales ont peu à peu terni son image : soupçons de mensonge sur le financement de la rénovation -luxueuse- de son appartement de fonction, attribution de contrats à des proches ou accusation de favoritisme. Le 20 décembre, dans un sondage YouGov, 71% des personnes interrogées estimaient qu'il était un mauvais Premier Ministre. Dans son propre camp, il divise. Près de la moitié aimeraient quelqu'un d'autre à sa place. L'année 2022 va être longue pour lui.