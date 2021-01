Ce qui ne devait être qu'une formalité est devenu une scène de chaos à Washington. Encouragés par Donald Trump, des centaines de manifestants ont fait irruption à l’intérieur du Capitole où les élus devaient valider l'élection de Joe Biden. Voici le déroulé minute par minute d'un évènement historique.

Des manifestants pro-Trump prennent d'assaut le Capitole à Washington © Getty / Bill Clark / Contributeur

Les images sont incroyables, les faits inédits. Tandis que les élus du Congrès américain devaient se réunir pour certifier les résultats de l'élection présidentielle, donnant la victoire à Joe Biden et Kamala Harris comme Président et Vice-présidente des États-Unis à compter du 20 janvier, des manifestants ont fait irruption à l’intérieur du Capitole. Ce qui ne devait être qu'une formalité prend un chemin inconnu ; le processus de certification est actuellement suspendu. Voici le déroulé des événements, minute par minute, à l'heure de Washington.

17h15 - Des pro-Trump attaquent les journalistes et leur équipement

Des journalistes, installés devant le Capitole à Washington, et leur matériel sont attaqués par des supporters de Donald Trump, comme le rapporte ce journaliste de NBC :

On peut entendre dans la séquence que les médias "sont l'ennemi du peuple", ou bien "fuck CNN".

16h48 - La France condamne "une atteinte grave à la démocratie"

Par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la France rappelle que "la volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés".

L'ancien président, François Hollande estime que la démocratie américaine fait l'object "d'un coup de force", juge les mots de Trump "irresponsables", "offense aux démocrates du monde entier".

Plus tôt, le ministre allemand des Affaires étrangères avait appelé les partisans de Donald Trump à "cesser de piétiner la démocratie", ajoutant que "les paroles incendiaires se muent en actions violentes".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a pour sa part dénoncé des "scènes honteuses" à Washington. "Les Etats-Unis sont les défenseurs de la démocratie dans le monde entier", a-t-il estimé dans un tweet, "et il est désormais vital que le transfert de pouvoir se fasse de manière pacifique et ordonnée".

16h30 - Les Démocrates remportent les deux sièges en Géorgie

Les Démocrates sont déclarés vainqueurs pour les deux sénatoriales crutiales dans l'État de Géorgie. Cette victoire électorale permet au parti de Joe Biden de reprendre le contrôle de la chambre.

16h17 - Trump dans un message vidéo : "Nous devons retrouver la paix"

"Rentrez chez vous", demande Donald Trump aux manifestants. "Le résultat de l'élection est frauduleux, mais nous devons retrouver la paix", dit-il dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Le tweet a été immédiatement signalé par Twitter comme mensonger et a bloqué les réponses, de retweets et likes.

16h14 - Biden qualifie les violences d'insurrection

"Les événements d'aujourd'hui nous rappellent à quel point la démocratie est fragile", indique le président élu des États-Unis, évoquant une "attaque inédite" de la démocratie. "L'Amérique vaut bien plus que les scènes vues aujourd'hui", a-t-il déclaré dans une allocution télévisée, appelant le président Donald Trump à réclamer face aux caméras la "fin du siège" du Capitole, qualifiant ces violences d'"insurrection".

15h55 - Pence appelle à l'arrêt "immédiat" des violences

"Les violences et les destructions qui ont lieu au Capitole américain doivent cesser et elles doivent cesser immédiatement", a-t-il tweeté, demandant aux manifestants de "respecter les agents des forces de l'ordre et quitter immédiatement le bâtiment".

15h45 - Des démocrates dénoncent un "coup d'État"

Plusieurs élus dénoncent une tentative de "coup d'Etat" menée par des partisans de Donald Trump. "Nous assistons à une tentative de coup d'Etat encouragée par le criminel de la Maison Blanche. C'est voué à l'échec", a tweeté le représentant démocrate William Pascrell.

"Il ne s'agit pas d'une manifestation. C'est une tentative de coup d'Etat", a de son côté estimé l'élue Diana DeGette, en dénonçant "l'anarchie fomentée par notre propre président".

15h40 - La garde nationale déployée

La Maison blanche annonce le déploiement de la Garde nationale autour du Capitole et de plusieurs bâtiments fédéraux.

15h30 - Une femme blessée, dans un état critique

La chaîne info CNN fait état d'une femme blessée par arme à feu, à l'intérieur du capitole. Elle aurait été touchée à l'épaule, elle est dans une situation critique.

15h13 - Trump appelle au calme dans un tweet

"Je demande à chacun dans le Capitole de rester calme. Pas de violence ! NOUS sommes le Parti de la loi et de l'ordre. Respectez la loi et nos citoyens en uniformes", tweete le président américain après un premier message appelant ses partisans à rester pacifiques.

15h00 - Lacrymogènes, coups de feu ?

Le chef de file des Républicains fait état de "coups de feu", des élus indiquent également que des gaz lacrymogènes ont été utilisés à l'intérieur du bâtiment pour repousser les manifestants.

14h45 - Pence est mis en sécurité

Procédure de sécurité, face à l'intrusion des manifestants pro-Trump dans le Capitole, le vice-président Mike Pence est placé en "lieu sûr".

14h35 - Couvre-feu instauré dans la capitale fédérale

La maire de Washington impose un couvre-feu à compter de 18h, heure locale.

14h20 - La séance est suspendue

Face à l'intrusion de manifestants dans le Capitole, la séance du Congrès est suspendue.

14h00 - De nombreux manifestants parviennent à entrer

Très vite, des manifestants escaladent le long du Capitole, brisent les vitres et parviennent à entrer. Des membres du Congrès se sont vu attribuer des masques à gaz par la police chargée de la sécurité du bâtiment afin d'éviter les gaz lacrymogènes lancés par des manifestants.

Des manifestants entrent de force dans le Capitole à Washington © AFP / Saul LOEB

Selon des témoignages de journalistes sur place, d'élus et de salariés joints au téléphone par la chaine CNN notamment, certains ont du se cacher sous leur bureau afin de ne pas être la cible d'attaques des manifestants. La session du Congrès a été immédiatement suspendue, et les élus se sont vus conseiller de se cacher. De nombreux analystes politiques, et des élus joints par téléphone par plusieurs médias, disent tous la même chose : "On n'a jamais vu ça!"

Des bâtiments sont évacués par la police face aux manifestants de Trump.

Des manifestants entrent de force dans le Capitole à Washington - Saul LOEB

13h30 - Le congrès lance la procédure de certification de victoire de Biden

Réunis en Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat américains ouvrent la procédure qui doit certifier le vote des grands électeurs du mois de décembre et qui a donné Joe Biden vainqueur de la présidentielle de novembre. Comme prévu, des élus républicains contestent les résultats de l'élection, notamment dans l'état d'Arizona.

13h10 - Mike Pence annonce qu'il ne s'opposera pas à la certification de la victoire de Biden

Dans un courrier présenté juste avant de l'ouverture de la session du congrès, le vice-président de Trump, Mike Pence, indique qu'il ne s'opposera pas à la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle et s'abrite derrière les "contraintes" de la Constitution.

12h10 - Donald Trump met de l'huile sur le feu

Une heure avant la réunion au Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès américain à Washington, Donald Trump prononce un discours devant des dizaines de milliers de manifestants refusant sa défaite. Il met de l'huile sur le feu en refusant de concéder sa défaite en affirmant :

"Nous ne céderons pas la Maison blanche ! Ils ne prendront jamais notre pays !"

Dans son discours, Trump appelle également son vice-président, Mike Pence, à ne pas entériner la victoire de Biden.

À ce moment là, la manifestation pro-Trump réunie à l'appel du président sortant est calme mais plusieurs reporters de médias américains signalent une ambiance très "tendue". Donald Trump s'attaque aux médias, à la Cour suprême et même aux Républicains qui ont refusé de le suivre dans son déni de la défaite.