Depuis les émeutes de mercredi et le siège du Capitole à Washington par des sympathisants pro-Trump, de nombreuses stars américaines ont réagi via les réseaux sociaux.

Des voix s'élèvent dans le monde entier pour condamner les actes de mercredi soir à Washington où des milliers de partisans pro-Trump ont envahi le Capitole, faisant à ce jour quatre morts.

Le tweet d'Arnold Scharzenegger enregistre quelque 400 000 retweets et un million de likes.

Dans une vidéo de sept minutes publiée sur son compte Twitter dimanche matin, l'acteur, ancien gouverneur républicain de Californie, revient sur les événements du Capitole mercredi soir où des émeutiers pro-Trump ont envahi le Congrès américain à Washington. Sous le titre : "Mon message à mes amis américains et à mes amis dans le monde entier à la suite de l'attaque de cette semaine sur le Capitole", Terminator livre un témoignage très personnel. Il justifie son intervention vidéo en tant "qu'immigrant", et rappelle avoir grandi en Autriche. Il évoque alors la Nuit de Cristal "en 1938, une nuit où les Nazis, l’équivalent des Proud Boys, se sont déchaînés. Le Capitole à Washington a vécu mercredi sa nuit de Cristal." Il rappelle que les Autrichiens qui ont suivi les Nazis, n'étaient pas nazis eux mêmes mais "ils ont suivi petit à petit. C'était des gens ordinaires qui ont cru à des mensonges."

Il accuse également plusieurs élus républicains (son propre parti) d'être complices des insurgés qui sont entrés dans le Capitole.

Déjà, vendredi, Joe Biden avait fait référence à Goebbels qui avait encouragé les troupes nazies.

Dès qu'elles ont vu les images mercredi, de nombreuses célébrités ont réagi, comme l'acteur et réalisateur Sean Penn qui a adapté et tweeté une phrase en vieil anglais : "La colère de l'enfer n'est pas aussi forte qu'un narcissique rejeté."

Le comédien Ashton Kutcher a également pris la parole sur Twitter :

Puis au lendemain du siège du Capitole, de nombreux acteurs, actrices, chanteurs et chanteuses ont commencé à pointer du doigt les responsabilités et à réclamer des actions contre Donald Trump.

L'acteur très engagé Mark Ruffalo voit dans ces émeutes "le visage de l'illégalité, de l'ignorance obstinée. Ces gens sont les ennemis de la démocratie."

La chanteuse Pink se dit gênée en regardant les événements : "En tant que citoyenne américaine, et fille de deux anciens combattants, j'ai honte de ce qui se passe à Washington. Des moutons hypocrites et antipatriotiques. C'est une journée triste pour l'Amérique."

Alors que les démocrates au Congrès envisagent de voter pour une procédure d'impeachment, si le vice-président Mike Pence ne juge pas Donald Trump inapte et ne le fait pas quitter le pouvoir par le biais du 25e Amendement, de nombreuses voix s'élèvent pour préférer l'impeachment :

Comme l'acteur Alec Baldwin, qui a interprété à de multiples reprises Donald Trump dans l'émission de NBC Satuday Night Live :

La chanteuse et actrice Lady Gaga rappelle que "le Président a dit qu'il "aime" les insurgés. Des gens qui portent des drapeaux des Confédérés, regardez : même pendant la Guerre de Sécession (NDLR : Civil War) ça ne s'est pas passé."

Pour elle aussi, la solution reste l'impeachment : "J’espère que nous nous concentrerons sur la destitution de Trump afin que le Congrès ait l’autorité constitutionnelle pour éventuellement le disqualifier pour de futures élections – le 25e amendement ne le disqualifie pas. Il a incité à la terreur intérieure – jusqu'où la violence doit-elle encore monter? C’est du terrorisme."

Pour l'homme désormais le plus riche du monde (selon le classement 2021 de Forbes) Elon Musk, patron de Tesla, la responsabilité de Facebook est directement mise en cause : sur l'un des memes qu'il a tweetés, un jeu de domino part d'"un site destiné à noter les femmes sur un campus" (NDLR : Facebook) arrivant aux événements du Capitole. Avec ce commentaire :

Facebook empêche à Donald Trump d'utiliser son compte au moins jusqu'au 20 janvier, date de la prise de fonctions de Joe Biden. Twitter a bloqué son compte jusqu'à ce qu'il supprime lui même des vidéos répandant de fausses informations et/ou encourageant à la violence.

Les animateurs des émissions télé du soir, les "late night-shows", ont bien sûr tous réagi aux scènes d'extrême violence au Capitole qui, à ce jour, ont fait quatre morts.

“Ça a été une journée terrible dans l'Histoire de notre pays", a dit Jimmy Kimmel dans son émission sur ABC.

“Si mon grand-père était en vie, et s'il voyait ce qui se passe dans le pays pour lequel il s'est battu...", a dit Jimmy Fallon sur NBC :

L'intervention de Steven Colbert sur le Daily Show a été sans aucun doute la plus cinglante. Pendant un monologue de 14 minutes, il a interpelé les soutiens républicains de Trump au Congrès pour "avoir planté pendant des années les graines de la violence".

"Qui aurait pu prévoir ça ? Tout le monde ! C'est la chose la plus choquante, la plus tragique, et la moins surprenante que j'aie jamais vue."