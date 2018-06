C'est un fait extrêmement rare, Donald Trump a fait volte-face : il a signé un décret interdisant de séparer les enfants et leurs parents à la frontière. Donald Trump a cédé face à l'ampleur de la polémique.

Donald Trump a signé un décret interdisant de séparer des familles; il se présente même comme le seul président à intervenir sur ce dossier. © AFP / SCOTT OLSON

Honteux, immoral, cruel…Le malaise était devenu tellement grand au sein de son propre parti que Donald Trump a dû faire marche-arrière. Ceux qui entrent illégalement continueront à être poursuivis mais parents et enfants seront détenus ensemble dans des centres "appropriés".

Après avoir défendu cette politique pendant des semaines, Donald Trump a signé un décret interdisant de séparer des familles ; il se présente même comme le seul président à intervenir sur ce dossier.

« Personne n’a jamais agi, personne n’avait eu le courage politique d’agir mais nous allons le faire : il s’agit de garder les familles unies ; je n’ai pas aimé les images et le fait de voir des enfants séparés de leurs parents… et en même temps nous voulons garder une politique ferme et des frontières sécurisées » a assuré le Président américain.

Mais pour les Démocrates, comme le sénateur Bernie Sanders, cela ne fait que remplacer un abus par un autre, : « ceux qui vont être arrêtés à la frontière pourront rester avec leurs enfants mais ils seront en prison ! Pour une durée indéterminée ! ».

En signant ce décret, Donald Trump veut faire pression sur le Congrès Républicains comme Démocrates pour qu’ils signent un compromis sur l’immigration (incluant notamment le financement d’un mur à la frontière avec le Mexique. Mais l’opposition a déjà annoncé qu’elle voterait contre.