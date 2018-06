De très nombreuses personnalités, y compris le Pape François, critiquent ouvertement la politique de Donald Trump de séparer les familles sans-papiers et d'envoyer les enfants dans des centres d'hébergement sommaires. Le président américain, lui, reste droit dans ses bottes.

Manifestation le 14 juin à Washington contre la politique de séparation des familles sans-papiers © AFP / RUSS R. SCOTT / CROWDSPARK

Depuis l'annonce de la politique américaine de "tolérance zéro" envers l'immigration clandestine début mai, 2 342 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leurs familles (entre le 5 mai et le 9 juin). Donald Trump a en effet décidé que pour lutter contre l'immigration illégale, tous les clandestins franchissant la frontière sont désormais poursuivis au pénal. Puisque selon la loi, les mineurs ne peuvent pas être incarcérés avec leurs proches, il faut donc "séparer les enfants" jusqu'à ce qu'on change la loi, a-t-il encore martelé mardi. Les enfants sont envoyés dans des centres d'hébergement.

1'12 Reportage de Gregory Philipps à la frontière dans un centre d'hébergement du Texas Par Gregory Phillips

De nombreux politiques, y compris républicains, ont exprimé leur dégoût face à cette pratique. A l'image du sénateur républicain John McCain qui a dénoncé "un affront" aux valeurs américaines.

De leur coté, deux gouverneurs républicains et deux gouverneurs démocrates ont refusé d'envoyer leur Garde nationale pour contrôler la frontière avec le Mexique, tandis que sept autres gouverneurs ont démobilisé leurs troupes déjà déployées.

De nombreuses manifestations ont été organisées depuis début mai pour protester. Mais le débat dépasse largement le cadre politique.

- Le pape François

Dans une interview à l'agence de presse Reuters ce mercredi, le Saint-Père critique l'administration Trump pour sa politique de séparation des parents migrants de leurs enfants. Il apporte son soutien aux évêques américains, qui ont condamné la politique du président des Etats-Unis.

- Le chanteur de U2 Bono

Le chanteur et militant irlandais Bono a exhorté mardi des élus du Congrès américain à pousser Donald Trump à abandonner

une politique complètement contraire aux valeurs américaines

Le leader du groupe U2 a évoqué avec des parlementaires républicains et démocrates au Capitole la détresse de plus des enfants séparés de leurs parents après avoir traversé illégalement la frontière américano-mexicaine.

J'ai parlé à de nombreux républicains. Ils disent qu'ils veulent trouver une solution mais ça doit tout simplement s'arrêter (...). C'est complètement contraire aux valeurs américaines

- Arnold Schwarzenegger

L'acteur, ancien gouverneur républicain de Californie, qui s'est souvent opposé à Donald Trump, a réagi sur Twitter :

- Mark Zuckerberg

Le PDG de Facebook, a déclaré qu’il donnait de l’argent à des ONG qui aident les familles à obtenir des conseils juridiques et des services de traduction à la frontière.

- Le PDG de Google

Sundar Pichai a tweeté que les images sur la séparation de la famille étaient "déchirantes" :

- Le PDG d’Apple

Tim Cook déclare dans une interview à l'Irish Times :

Cette politique est inhumaine. Il faut que ça s’arrête.

- Les fondateurs d’Airbnb

Ils déclarent que la séparation des enfants de leur famille est

Sans cœur, cruelle, immorale et contraire aux valeurs américaines

- Les PDG de Walmart, General Motors, Boeing, JPMorgan Chase, Mastercard, la Chambre de commerce des Etats-Unis etc.

Ils demandent la fin immédiate de l’opération

- Le Canada

Le ministre de l'Immigration Ahmed Hussen, a affirmé que son pays surveillait le respect du droit d'asile par les autorités américaines.

La vie des enfants est très, très précieuse et leur sécurité ainsi que leur bien-être doivent être notre préoccupation première

Le ministre des Transports a quant à lui déclaré :

Ce qui se passe aux États-Unis est tout simplement inacceptable

- Les Premières dames

L'image est suffisamment rare pour être signalée : les trois premières dames, Laura Bush, Michelle Obama et même Melania Trump ont rompu avec leur traditionnelle discrétion, qualifiant cette séparation des familles de "cruelle".

Trump droit dans ses bottes

Donald Trump a revendiqué ce mardi sa politique de "tolérance zéro" aux frontières, appelant les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de sans-papiers tout en finançant son mur.

Vous avez pourtant des enfants M. le président. Est-ce que vous aimeriez qu'on sépare vos enfants?

lui a crié un élu démocrate dans les couloirs du Capitole.

L'élu californien démocrate Juan Vargasa interpellé très vivement Donald trump au Congrès sur la question des enfants séparés de leurs parents sans-papiers © Maxppp / AL DRAGO

Sans répondre, le président a salué les caméras puis a déclaré que les lois sur l'immigration en vigueur étaient "violées depuis des années, des décennies". Porté par des sondages montrant un soutien majoritaire chez les électeurs républicains,

Et la France que fait-elle des enfants sans-papiers ?

Le Sénat se penche depuis mardi en séance plénière sur le projet de loi asile et immigration. Un texte très controversé qui anime le débat au sein même de la majorité, et rejeté par bon nombre d'associations d'aide aux demandeurs d'asile. Quinze d'entre elles, dont la Cimade, RESF, la LDH, alertent d'ailleurs sur la question du placement des enfants en Centre de Rétention Administrative. Elles ont lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 105 000 signatures pour demander aux sénateurs d'inscrire dans la loi l'interdiction de placer des mineurs en CRA. Car ce nombre est en augmentation constante ces dernières années.

► Ecoutez | Les détails avec Delphine Evenou