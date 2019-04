Le Sri Lanka a été frappé dimanche par une série d'explosion, en pleine célébration de la messe de Pâques. Les déflagrations se sont produites dans des hôtels de luxe de la capitale et dans des églises importantes du pays, faisant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés.

Les explosions ont frappé plusieurs hôtels de luxe et des églises en pleine célébration de la messe de Pâques. © AFP / Chamila Karunarathne / ANADOLU AGENCY

Plus de 150 personnes ont été tuées dimanche dans une série d'attentats contre plusieurs hôtels de luxe et églises du Sri Lanka, où était célébrée la messe de Pâques, a annoncé la police. Le bilan pourrait s'aggraver encore, car on dénombre des dizaines de blessés dans cette vague d'attaques d'une violence rare, selon des sources hospitalières, et que de nouvelles explosions sont encore signalées.

Un responsable de la police a indiqué sous couvert de l'anonymat qu'au moins 45 personnes avaient été tuées dans la capitale, Colombo, où au moins quatre hôtels et une église ont été frappés.

Les secours dénombrent également 67 morts dans l'explosion de l'église Saint-Sébastien de Negombo, une localité juste au nord de la capitale. Et 25 autres ont trouvé la mort, selon la police, dans une explosion dans une église de Batticaloa, dans l'est de l'île.

Une alerte contre des projets d'attentats-suicide il y a dix jours

Au moins neuf étrangers ont péri dans ce que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a qualifié d'"attaques lâches". La nature exacte de ces déflagrations demeurait inconnue dans l'immédiat et aucune revendication n'a été faite. Mais le chef de la police nationale, Pujuth Jayasundara, avait alerté ses services il y a dix jours en indiquant qu'un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama'ath) projetait "des attentats suicides contre des églises importantes et la Haute commission indienne". Le NTJ s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhistes. Le bouddhisme est la religion majoritaire de l'île.

Les premières explosions qui ont été rapportées se sont produites à l'église Saint-Anthony, dans la capitale, et à l'église de Negombo.

© AFP / SÉBASTIEN CASTERAN

L'hôpital national de Colombo a pris en charge des dizaines de blessés provenant de l'explosion de Saint-Anthony. À Batticaloa, un responsable de l'hôpital a dénombré 300 blessés.

Environ 1,2 million de catholiques vivent au Sri Lanka, dont la population totale est de 21 millions d'habitants. Le pays compte environ 70 % de bouddhistes, 12 % d'hindouistes, 10 % de musulmans et 7 % de chrétiens. Les catholiques sont perçus comme une force unificatrice car on en trouve chez les Tamouls comme chez la majorité cinghalaise.

Certains chrétiens sont cependant mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée sri-lankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile qui s'est achevée en 2009. Selon les Nations unies, le conflit de 1972 à 2009 a fait de 80 000 à 100 000 morts.

Deux décennies après Jean Paul II, le pape François avait effectué une visite dans l'île en janvier 2015 au cours de laquelle il avait célébré une messe devant un million de participants rassemblés à Colombo. La police de la capitale, donnant le chiffre d'un million, avait estimé qu'il s'agissait de la foule la plus importante rassemblée lors d'une manifestation publique. Le Vatican avait parlé pour sa part de plus de 500 000 personnes. Dans son sermon, le pape avait insisté sur la liberté de croire sans contrainte dans un pays blessé par les tensions ethniques et interreligieuses. Avant l'élection de François en mars 2013, le cardinal sri-lankais Malcolm Ranjith avait été cité comme un candidat possible au pontificat.