Joe Biden et Vladimir Poutine ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet, selon une annonce surprise lundi de l'Elysée. La Maison Blanche a confirmé, Kiev s'en est félicité et a déclaré espérer "un accord sur le retrait des forces russes". Cependant, le Kremlin a réagi et jugé "prématurée" la tenue d'un tel sommet.

Rencontre en juin dernier entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine à la « Villa la Grange » à Genève. © AFP / DENIS BALIBOUSE / POOL

Joe Biden et Vladimir Poutine vont-ils bientôt se rencontrer et enfin réussir à régler le conflit à la frontière ukrainienne ? Il y a encore quelques heures, l'espoir était de mise mais depuis lundi matin, plus rien n'est sûr. La France a annoncé l'organisation d'un sommet, confirmé par les États-Unis cependant, le Kremlin a démenti et l'a jugé "prématurée". Retour sur le déroulé de cette annonce qui témoigne une fois de plus de la situation extrêmement tendue entre la Russie et la communauté internationale.

Lundi, 1h48 : l'annonce choc de l'Elysée

La nouvelle tombe dans la nuit de dimanche à lundi. Un communiqué surprise de l'Elysée annonce que les présidents russe et américain ont donné leur accord pour une rencontre lors d'un sommet proposé par leur homologue français. "Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet", se félicite ainsi la présidence, en précisant que les pourparlers seront dans un second temps élargis à "toutes les parties prenantes" à la crise ukrainienne.

Il se tiendra néanmoins à une seule condition : si une invasion de l'Ukraine par la Russie n'a pas eu lieu. Elle est accusée d'avoir massé environ 150.000 troupes aux frontières ukrainiennes en vue d'une invasion que les Occidentaux présentent depuis des semaines comme imminente. La crainte est que Moscou puisse se servir d'une escalade dans l'Est ukrainien pour envahir son voisin pro-occidental. Le contenu du sommet sera préparé par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov lors de leur rencontre prévue jeudi prochain, précise l'Elysée.

Lundi, 2h53 : la Maison Blanche confirme

Peu de temps après l'annonce de l'Elysée, les États-Unis communiquent à leur tour par l'intermédiaire de la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Elle annonce ainsi que le pays "s'engage à poursuivre la diplomatie jusqu'au moment où une invasion débutera" et fait passer un message. "Nous sommes également prêts à infliger des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la guerre à la place", jugeant qu'actuellement "la Russie semble poursuivre ses préparatifs pour une attaque à grande échelle de l'Ukraine très bientôt".

Lundi, 8h33 : Clément Beaune évoque un "espoir diplomatique"

Suite à l'annonce de ce sommet, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune dit entrevoir un "espoir diplomatique". "Il y a une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte aux portes de l'Ukraine, avec au long du week-end toute une série de ruptures du cessez-le-feu dans le Donbass sur la ligne de front, et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit", déclare Clément Beaune sur la chaîne LCI. Il faut rester "extrêmement prudent", souligne-t-il toutefois mais "s'il y a une chance encore d'éviter la guerre, d'éviter l'embrasement, de construire une solution politique, diplomatique, il faut la saisir".

Lundi, 9h18 : Kiev espère "un accord sur le retrait des forces russes"

À l'occasion d'une réunion avec ses homologues de l'UE à Bruxelles, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, salue la perspective d'un sommet entre les présidents américain et russe. "Nous pensons que tout effort visant à une solution diplomatique vaut la peine d'être tenté (...) Nous espérons que les deux présidents sortiront de la salle avec un accord sur le retrait des forces russes d'Ukraine".

Lundi, 9h35 : Le Kremlin douche les espoirs

Après des jours et des jours de tensions et d'escalade dans les menaces, l'annonce d'un sommet provoque donc un vent d'enthousiasme. Cependant, ce lundi matin le Kremlin a en quelque sorte douché les espoirs, jugeant "prématuré" de parler d'un sommet des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden. "Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré", déclare à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Une rencontre est possible si les chefs d'Etat (russe et américain) le jugent utile", ajoute-t-il, relevant que Joe Biden et Vladimir Poutine ont toujours la possibilité "quand c'est nécessaire" de se parler "au téléphone ou d'une autre manière". Vladimir Poutine doit présider lundi à la mi-journée une réunion de son Conseil de sécurité, puissant organisme qui regroupe les principaux décideurs russes, notamment les dirigeants de l'armée et des services de renseignements.

Lundi 12h44 : "Poutine doit faire son choix" réagit l'Elysée

Suite à la réaction de la Russie, la France réagit à son tour et annonce qu'un sommet entre les présidents américain et russe sur l'Ukraine est "possible" mais il appartient au maître du Kremlin de "faire son choix" pour qu'il se concrétise. "Il est possible aujourd'hui d'aller vers un sommet, de réunir les parties prenantes", dit la présidence française. "Maintenant, il s'agit pour le président Poutine de faire son choix", ajoute-t-elle, en soulignant que "la situation reste "très dangereuse" et les parties sur un "chemin de crête".

La guerre n'a jamais semblé aussi proche

Cette annonce par Paris survient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué dimanche de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien. Après sa visite à Moscou début février, Emmanuel Macron a arraché cette victoire diplomatique au terme de deux entretiens dans la même journée de dimanche avec Vladimir Poutine. Son deuxième entretien a eu lieu dans la soirée, après que le président français eut parlé à son homologue américain Joe Biden, confirmant son rôle de médiateur entre les deux anciennes puissances ennemies de la Guerre froide.

Carte résumant la situation extrêmement tendue entre la Russie et l'Ukraine. © Visactu

Cette nouvelle contraste avec les mises en garde d'une intervention de Moscou, imminente selon les Occidentaux, Antony Blinken répétant encore dimanche que la Russie était "sur le point" d'envahir l'Ukraine. Des images de la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar montrent cependant de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne. Ces nouvelles photos prises dimanche font état de traces de véhicules traversant des champs enneigés, entourés de bois et bordés de routes.

Invité lundi de France Inter, Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a estimé que l'on "est déjà en guerre, 1.500 obus ont été échangés dans le Donbass samedi." "On est dans une situation de très grande violence", a-t-il assuré, tout en disant qu'il faut "éviter la guerre" à une plus grande échelle, qu'elle soit sur le terrain ou numérique.