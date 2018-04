Ce vendredi le sommet qui doit réunir les dirigeants de la Corée du Nord et du sud suscite de nombreuses attentes.

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un et le Président de la Corée du sud Moon-Jae-In doivent se rencontrer au cours d'un sommet le 27 avril. © AFP / Jung Yeon-je

Fin de semaine décisive pour les deux Corées. Ce vendredi 27 avril aura lieu le sommet qui doit faire se rencontrer les dirigeants de la Corée du Nord et du sud.

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un et le Président de la Corée du sud Moon-Jae doivent se retrouver sur la ligne de démarcation qui partage la Corée en deux, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule, là où fut signé l'armistice ayant mis fin à la guerre de Corée (1950-53).

Ensuite, Kim Jong Un entrera normalement sur le sol de Corée du sud, ce qui fera de lui le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée, il y a 65 ans.

Après deux années d’escalade verbales entre les deux dirigeants et une montée en puissance des menaces et du Nord sur le Sud, ce nouveau dialogue pourrait théoriquement aboutir un la fin d'un conflit vieux de 75 ans et pourquoi pas la signature d'un armistice.

Il s'agit du troisième sommet inter-coréen après les réunions de 2000 et 2007.

Plus attendue encore que cette rencontre entre les deux dirigeants coréens, celle qui est prévue entre Donald Trump et Kim Jong-un envisagée au mois de mai ou juin.

Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant, le 8 mars, qu'il acceptait une invitation à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d'ici juin. "Je pense que ça va être très positif" a expliqué le Président américain.

Le dirigeant nord-coréen a, depuis son accession au pouvoir en 2011, soufflé le chaud et le froid. En sept ans, il a largement augmenté les capacités nucléaires et balistiques du pays. Fort de cet arsenal, il a réussi à engager un dialogue conflictuel mais direct avec le Président américain, devenant ainsi un acteur majeur de la scène internationale au grand dam de ses voisins sud-coréens et Japonais, tous deux étant ses ennemis de longue date.

Si ce sommet inter-coréen se déroule favorablement, il pourrait être le tremplin de la future et historique rencontre entre Kim Jong Un et Donald Trump.