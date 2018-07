Accusé de trafic de drogues, il a passé 14 années derrière les barreaux. Désormais libre, il pourra bientôt embarquer dans le vol retour. Mais Michaël Blanc n'est pas le seul Français a croupir dans les prisons de l'archipel.

Michaël Blanc va rentrer en France. Sa mère, elle, va rester en Indonésie pour aider d'autres détenus. © AFP / Romeo Gacad

C'est un véritable parcours du combattant qui s'achève pour Michaël Blanc. "Plus que quelques jours avant le grand jour", se réjouit sa mère, Hélène Le Touzey, 67 ans. Pendant 14 ans, elle s'est battue pour la libération de son fils, jusqu'à laisser derrière elle famille et amis, maison et boulot.

Tout commence en 1999. À l'époque, le haut-savoyard n'a que 26 ans. Il a quitté Bonneville et son job de cuisinnier, pour se rendre à plus de 14 000 kilomètres de là, à Jakarta. Le 27 décembre, tout bascule à l’aéroport de Denpasar, sur l'île de Bali. Michaël Blanc est arrêté avec deux bouteilles de plongée remplies de 3,8 kilos de haschich.

Pas de quartier pour les présumés trafiquants

Le jeune homme se défend, les bouteilles lui auraient été confiées par un ami sans que celui-ci ne l'informe de leur contenu. Peine perdue, il est condamné à la prison à perpétuité et ne bénéficiera d'une remise de peine que huit années plus tard. En 2014, il obtient sa liberté conditionnelle et ça n'est que trois ans plus tard qu'il finit de purger sa peine. Enfin libre ? Pas tout à fait. La loi indonésienne lui impose une période de probation d’un an qui arrivera à son terme le 21 Juillet prochain.

Pour un tel délit en Indonésie, Michaël Blanc risquait la peine de mort. Certains n'ont pas échappé à la sentence mortelle. Le pays a déjà exécuté par balles de plusieurs ressortissants, Nigérians, Brésiliens Néerlandais... Tous condamnés pour trafic de drogues. C'est la méthode "choc" et sans pitié du président Joko Widodo, qui poursuit la politique de son prédécesseur contre ce fléau, et ce, en dépit de l'indignation et des réactions diplomatiques.

Les ressortissants Français seuls face à la justice

Même si le gouvernement fait part de son opposition à la peine de mort, pour les ressortissants Français, impossible de se soustraire à la législation locale pour s'en remettre à leur État. Seuls les agents consulaires peuvent agir, mais uniquement en apportant un soutien aux détenus et à leurs familles. D'où l'engagement d'Hélène Le Touzey, devenue attachée consulaire, elle se bat désormais pour la défense des ressortissants Français incarcérés en Indonésie.

En 2015, la demande de révision du procès de Serge Atlaoui a été rejetée par la Cour suprême indonésienne. © Maxppp / Bagus Indahono

Sabine Atlaloui lutte, elle aussi, depuis 13 ans, pour tenter de sauver son mari. Pour aider Serge Atlaoui à avancer dans ses démarches, elle a créé une association. Le Mosellan, lui,patiente toujours dans le couloir de la mort, sans être encore fixé sur son sort. L'homme de 54 ans a été arrêté, en 2005, dans un laboratoire clandestin de fabrication d'ecstasy. L'homme clame son innocence. Il assure qu'il pensait travailler dans une simple usine d'acrylique, où il était chargé de l'entretien des machines.

Si Serge Atlaoui est exécuté par la justice, il serait le premier Français à subir la sentence capitale en 41 ans. Tous ses espoirs reposent désormais sur une éventuelle grâce présidentielle. En 2016, le ministère des Affaires étrangères dénombrait huit Français condamnés à mort dans le monde.