Depuis la fin février, six oligarques russes ont disparu dans de troublantes circonstances. Ils sont quasiment tous de hauts responsables de l'entreprise Gazprom.

L'oligarque Alexander Tyulyakov, ici en 2003 © AFP / IGOR ZHEVELYUK

C'est une étrange loi des séries. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, une vague de suicides semble toucher les oligarques russes. Six d'entre eux ont disparu dans d'étranges circonstances. À chaque fois, le même scénario : l'homme est retrouvé pendu par son jardinier ou par un ami. Près de lui une lettre d'explication, un couteau, et à quelques mètres, les corps d'une épouse et d'enfants lacérés de coups de couteaux. Une telle succession de suicides, aussi rapprochés dans le temps, dans des conditions quasi similaires, "c'est d'emblée suspect", précise un bon connaisseur de la galaxie Poutine. Qui n’hésite pas à évoquer l'hypothèse de meurtres déguisés.

Tous ou presque sont des hauts responsables de Gazprom

Car toutes les victimes ont un point commun, au-delà d’être de riches hommes liés de près ou de loin au pouvoir russe. Ils sont tous ou presque des haut-placés de l'entreprise Gazprom, géant russe de l'énergie en lien étroit avec le Kremlin. Et cette société n'hésite pas à interférer dans les enquêtes policières menées sur ces suicides à répétition. Le 25 février notamment, au lendemain de la déclaration de guerre, l'enquête commence à peine au domicile d'Alexander Tyulyakov. Il vient d’être découvert pendu dans le garage de son chalet, près de Saint-Pétersbourg. Les légistes font leurs constations : c'est le moment choisi par une poignée d’agents qui se présentent comme une équipe de sécurité de Gazprom, venue boucler la scène de crime. Médecins et policiers sont alors poliment mis à l'écart.

Des oligarques retrouvés morts en Espagne ou au Royaume-Uni

Cette vague de suicides ne touche pas que des oligarques basés en Russie. Comme le raconte Nesweek, certains sont retrouvés morts en Espagne ou au Royaume-Uni. Le 22 avril, le corps de Sergeï Protosenya, ancien cadre d’un autre géant de l’énergie, Novatek, est retrouvé dans le jardin d’une villa en Catalogne. Vivant en France, il se trouvait à Lloret del Mar pour les vacances de Pâques avec sa femme et sa fille. La police locale évoque deux pistes possibles. La première : l'homme aurait tué sa famille à l'aide de la hache et du couteau retrouvés près de lui. La seconde : tous ont été assassinés, et la scène disposée de sorte à faire croire à un suicide.

Comme Sergeï Protosenya une partie de ces oligarques s’étaient exilés. Certains redoutaient depuis quelques semaines de se trouver en situation de faillite. C’est là une autre piste pour expliquer le geste de ces hommes, affaiblis financièrement par les sanctions internationales. Privés des devises étrangères qui leur permettaient d'assurer leur train de vie.