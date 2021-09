Malgré la promesse des talibans que la liberté de la presse serait respectée et que les femmes journalistes afghanes pourraient travailler, un nouveau paysage médiatique commence à se dessiner sans elles. L'organisme appelle les talibans à garantir leur liberté et leur sécurité.

La présentatrice de la RTA Shabnam Dawran, a été évincée après l'arrivée au pouvoir des talibans © Capture Twitter

Moins d'une centaine de femmes afghanes journalistes sont encore en activité à Kaboul, contre 700 avant la prise du pouvoir par les talibans, selon une enquête de Reporters Sans Frontières. Entre les altercations avec les talibans depuis leur arrivée au pouvoir, et les injonctions à respecter les lois islamiques, elles ont été sommées de quitter leur poste, ou se sont cachées d'elles-mêmes pour éviter les représailles.

En 2020, RSF avait recensé - en partenariat avec le Centre pour les femmes journalistes afghanes (CPAWJ) - 108 médias à Kaboul, employant 4940 personnes. Parmi celles-ci, 1080 femmes, dont 700 journalistes. Sur les 510 femmes qui travaillaient dans 8 des plus grands médias et groupes de presse, seules 76 (dont la moitié de journalistes) exercent encore leurs fonctions à ce jour. C'est une quasi disparition des femmes journalistes dans la capitale.

“Le respect par les talibans du droit fondamental des femmes et notamment des femmes journalistes à exercer leur profession est un enjeu fondamental", analyse le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. "Il est essentiel que les femmes journalistes puissent reprendre au plus vite leur travail sans être inquiétées, parce que c’est leur droit le plus strict, parce que c’est essentiel pour leur subsistance, mais aussi parce que leur absence dans le paysage médiatique afghan reviendrait à réduire au silence toutes les autres Afghanes."

"Nous appelons les dirigeants talibans à apporter immédiatement des garanties pour la liberté et la sécurité des femmes journalistes afghanes."

Quasiment plus aucune femme journaliste dans le reste du pays

Dans les provinces, la quasi-totalité des médias privés ont mis fin à leurs activités au fur et à mesure de l’avancée des troupes talibanes. Les femmes journalistes ont donc été contraintes de cesser leur activité professionnelle. Une poignée d’entre elles continuent, tant bien que mal, à faire leur métier depuis leur domicile, mais on est loin des chiffres de 2020. À cette date, 1700 femmes travaillaient dans les médias de trois provinces du pays (à Kaboul, Hérat et Balkh - dans l’est, l’ouest et le nord du pays), toujours selon RSF et le CPAWJ.

Quarante-huit heures après la prise de contrôle de la capitale par les talibans, les femmes reporters des chaînes privées telles Tolonews, Ariana News, Kabul News, Shamshad TV et Khurshid TV avaient osé reprendre l'antenne et sortir dans la rue pour couvrir les événements.

En quelques jours, une éviction du terrain et des antennes

À Kaboul, les responsables des médias privés ont cependant rapidement observé que les reporters féminines étaient harcelées. L’une d’elle, Nahid Bashardost qui travaille à l'agence de presse indépendante Pajhwok, a été battue par des talibans alors qu’elle effectuait un reportage près de l’aéroport de Kaboul.

Si le terrain n’est plus autorisé, paraître à l’antenne l’est à peine plus. Une journaliste travaillant pour une radio dans la province de Ghazni, au Sud-Est de l’Afghanistan, explique que deux jours après la prise de contrôle de sa province par les talibans, son média a reçu la visite de ces derniers qui les ont menacé : "Vous êtes une radio privée, vous pouvez continuer, mais sans voix de femme et sans musique."

Le scénario s’est répété à Kaboul. Khadija Amin, la présentatrice vedette de la Radio Télévision Afghanistan (RTA), la chaîne d'État, a été remplacée du jour au lendemain par un homme enturbanné. Elle s’est vu intimer de “rester à la maison quelques jours”. Une de ses collègues, Shabnam Dawran, également présentatrice, s’est vu refuser l’entrée des locaux de sa rédaction. RTA employait 140 femmes journalistes jusqu’à la mi-août. Aujourd’hui, plus aucune n’ose reprendre son travail au sein des chaînes gouvernementales passées sous contrôle taliban.

Des responsables de médias privés, sous pression, confirment avoir conseillé à leur consœurs de rester chez elles, quand ils ne choisissent pas tout simplement de mettre la clé sous la porte. C'est notamment le cas de deux chaînes, nommées "Femme" et "Madame", qui employaient beaucoup de journalistes femmes. L'une d'elle témoigne : “C’était un travail parfait pour moi, je voulais aider les femmes, mais je ne sais pas si je pourrai retravailler un jour.” Elle est désormais privée de travail et de ressources, et risque de tomber dans la précarité.

L'illusion disparue de la liberté de la presse

Le 15 août dernier, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, s'est engagé à laisser les femmes “retourner à leur travail dans quelques jours”. À ce jour, aucune mesure en ce sens n’a été annoncée, contraignant donc plusieurs centaines de femmes journalistes à rester chez elles, plongées dans la peur et l’incertitude. De nombreux faits de violences ont par ailleurs été recensés sur des hommes journalistes.

Le respect des droits des femmes et des filles, et notamment celui de travailler, est "une ligne rouge fondamentale" selon Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme. Plusieurs dirigeants occidentaux, dont Joe Biden et Boris Johnson ont déclaré qu'ils jugeraient le gouvernement sur leurs "actes", et non sur leur déclarations.