Une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Donald Trump signe son retour dans la campagne présidentielle. Ce vendredi 9 octobre il a donné sa première interview télévisée depuis le début de sa maladie à la chaîne Fox News. Interrogé à propos de sa santé, il s'est montré imprécis sur plusieurs points.

Donald Trump a répondu aux questions du docteur Siegel sur Fox News. © Youtube Fox News

Donald Trump est de retour. Après avoir été privé de sorties publiques par le coronavirus, le président américain repart en campagne sur le terrain. Ce samedi, il donnera un meeting depuis le balcon de la pelouse sud de la Maison-Blanche. Plusieurs centaines de personnes sont attendues, avec un masque, pour cette réunion durant laquelle il devrait surtout être question de sécurité.

Un meeting en Floride ce lundi

Alors qu'il avait annoncé qu'il souhaitait se rendre en Floride ce samedi pour un meeting, le Président a finalement dû renoncer. Il se rendra dans cet état-clé de l'élection ce lundi 12 octobre. Donald Trump est attendu à Sanford où il aurait dû se rendre s'il n'avait pas été testé positif au Covid-19.

Pour relancer la machine, depuis plus de 24 heures, le candidat républicain enchaîne les interviews, essentiellement sur Fox News, sa chaîne favorite. A la mi-journée ce vendredi 9 octobre, il a même participé à une émission de radio de deux heures aux côtés du très conservateur Rush Limbaugh, animateur du show le plus écouté du pays.

Interrogé par le médecin de Fox News

Pendant cet entretien présenté comme "le plus grand meeting de l'Histoire", le président Donald Trump s'est montré en forme et en a profité pour dérouler ses arguments de campagne tout en tirant à boulets rouges sur son adversaire Joe Biden. Un peu plus tard, dans la soirée, la chaîne Fox News a diffusé la première interview filmée du président depuis son hospitalisation. Un entretien très convenu d'une vingtaine de minutes avec le médecin Marc Siegel, consultant pour la chaîne.

Une fois de plus Donald Trump s'est montré très évasif sur son état de santé, incapable de répondre avec précision sur le traitement qu'il suit actuellement. "Je ne prends plus de médicaments depuis huit heures et je me porte plutôt bien. Je n'aime pas les médicaments." Quelques minutes plus tard il affirme pourtant qu'il en a "quasiment fini avec les médicaments".

Incapable de donner les résultats de ses tests

En quelques mots, le président se confie sur son état de santé avant l'arrivée à l'hôpital. "Je me sentais très fatigué. Je n'avais pas l'énergie que doit avoir un président des États-Unis." Après avoir subi des examens approfondis des poumons, le leader américain se serait très vite senti mieux. "C'est grâce au Regeneron qui m'a été injecté en perfusion. C'est incroyable. J'avais envie de sortir de l'hôpital au bout d'une journée." raconte-t-il. Les médecins l'ont finalement autorisé à sortir 48 heures plus tard.

Un mystère demeure cependant. Alors qu'il s'apprête à participer de nouveau à des événements publics, Donald Trump est-il encore positif au Covid-19 ? "J'ai été testé et je suis plutôt en bas de l'échelle ou libéré. Ils me testent tous les deux jours je crois," a confié l'ancien homme d'affaires, sans en dire plus sur son prochain prélèvement.

Le Covid une "maladie très contagieuse"

Comme il n'est pas à une contradiction près, après avoir affirmé sur Twitter qu'il ne fallait pas avoir peur du Covid, le président a finalement assuré qu'il s'agissait d'une "maladie très contagieuse" mais qu'on pouvait désormais la soigner avec de bons médicaments.