L'invasion russe en Ukraine est largement documentée sur les réseaux sociaux. Sur la plateforme TikTok, le conflit suscite de nombreuses vidéos qui s'avèrent toutefois bien souvent détournées de leur contexte initial, voire mises en scène.

Une vidéo sur TikTok prétendument tournée en Ukraine en ce moment, qui a reçu plus de 500 000 "likes", est en réalité une reconstitution historique. © Capture d'écran TikTok

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, de nombreux internautes s'étonnent de "suivre la guerre" sur l'écran de leur téléphone portable, habitués à visionner un contenu bien plus "léger" sur l'application TikTok. En faisant défiler les courtes vidéos, il n'est désormais pas rare de tomber sur des images de bombardements, d'affrontement dans les airs, de blindés, ou de soldats en uniforme. Bien que le réseau social constitue un outil de communication et de documentation sur le conflit, à l'instar de Twitter, de Facebook ou encore de la messagerie Telegram, on y trouve de nombreuses vidéos détournées, voire complètement fictives.

Un immeuble d'habitation bombardé

Certaines vidéos témoignent bel et bien de la situation sur place. Nul doute désormais que des bâtiments civils ont été la cible de bombardements par l'armée russe, malgré les engagements de Vladimir Poutine. C'est le cas à Chuhuiv, près de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, où un immeuble d’habitation a été touché par un bombardement, comme le montre cette vidéo sur TikTok.

On y reconnait le bâtiment visible dans les photos prises par l’AFP sur place. Selon les services d'urgence ukrainiens, plus de 2000 civils ont été tués depuis le début de la guerre, et plus d'un million de personnes ont fui le pays, selon l'ONU.

Des Ukrainiens réfugiés dans le métro

Nombre de vidéos sont tournées dans les sous-sols de Kharkiv ou Kiev, diffusées en grande partie par des médias, comme Brut, Vice ou Skynews, mais aussi par des utilisateurs anonymes, comme ici ou là.

Ces vidéos ont l'appui de celles diffusées par des médias, permettant de recouper des éléments du décor afin d'en vérifier d'authenticité.

Des images virales, mais difficiles à authentifier

La véracité d'autres images, bien que largement partagées sur les réseaux sociaux, n'est pas vérifiable avec certitude. Une vidéo a ainsi été traduite et reprise par plusieurs médias, comme la chaine de télévision américaine NBC News. Elle prétend montrer un chauffeur ukrainien qui s'arrête à côté d'un char russe coincé sur le bord de la route et propose en plaisantant aux soldats de les remorquer jusqu'en Russie. Mais impossible d'en trouver le contexte et l'origine.

Une autre vidéo très virale montre supposément un fermier ukrainien en train de déplacer un char avec son tracteur. "Ces gens sont incroyables", admire un utilisateur. "Je me demande combien ça va se vendre sur Ebay", plaisante un autre.

"Si c'est vrai, c'est probablement le premier char jamais volé par un fermier… Les Ukrainiens sont vraiment des durs à cuire", a réagi sur Twitter l'ambassadeur d'Ukraine en Autriche. C'est en tous cas une bonne prise pour ces agriculteurs, puisque, selon l'agence de presse ukrainienne Interfax, l'Agence nationale ukrainienne pour la protection contre la corruption (NAPC) a déclaré que les "trophées de combat", chars et autres équipements militaires russes capturés, ne seront pas soumis à déclaration.

Des directs "mis en scène" pour récolter de l'argent

On peut en revanche déterminer avec certitude que certaines vidéos qui présentent le hashrag "ukraine" sont bidons ou hors-contexte. Celles diffusées en direct montrent le plus souvent des bâtiments non-identifiés filmés dans la nuit, alors même qu'on est parfois en pleine journée.

En fond sonore, une sirène en continu, entrecoupée de sanglots ou d'une forte respiration. L'objectif pour les créateurs de ces contenus est souvent de gagner de l'argent grâce au système des "cadeaux" sur TikTok qui ont en réalité une véritable valeur monétaire. En déposant de l'argent dans l'application, les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des "pièces" qu'ils pourront reverser sous forme de "cadeaux" aux créateur des vidéos en direct pendant la diffusion. Les "cadeaux" reçus deviennent des diamants dans le registre du créateur qui peut les convertir en monnaie réelle dans un compte PayPal.

Une explosion en 2017

Avec le même son de sirène lancinante, il y cette vidéo d'une explosion, "aimée" plus de 130 000 fois, intitulée "explosion massive en Ukraine sur une base de munitions militaires" avec les hashtags #prayforukraine #ww3 et #helpukraine.

Cette explosion a bien eu lieu dans un dépôt de munitions à Kalynivka, à l'ouest de Kiev, en Ukraine, mais cela s'est produit le 27 septembre 2017, comme l'indique cette vidéo Youtube.

Des images du Kazakhstan

Celle-ci, intitulée "l'Ukraine maintenant", a été "aimée" près de 150 000 fois et a reçu près de 1800 commentaires. La plupart appelant à soutenir les Ukrainiens, mais certains émettent des doutes sur l'authenticité de ces images.

"C'est une vidéo du Kazakhstan", remarquent des internautes. En effet, ces images ont été tournées en janvier dernier, lorsque des troupes russes sont intervenues dans le pays pour étouffer des manifestations anti-gouvernementales. Le mot "Kazakhstan", affiché en grosses lettres dans le dos d'une des personnes apparaissant dans la vidéo est un bon indice...

L'extrait d'une reconstitution historique

Cette autre vidéo, intitulée "Ukraine actuellement" qui montre des civils fuyant des combats, a elle été "aimée" plus de 500 000 fois et commentée par plus de 13 200 utilisateurs. Ceux-ci débattent dans la section commentaires sur la véracité de la vidéo, qui s'avère tirée d'une reconstitution de la Seconde Guerre Mondiale.

D'où l'accoutrement plutôt vieillissant des civils, qui sont en réalité des figurants, l'apparence factice du char et la poupée désarticulée qui bondit dans les airs en arrière plan, sous l'effet d'une explosion. Cette reconstitution s'est déroulée en 2018 au cours du Festival international d'histoire militaire, dans le petit village Tyosovo-Netylsky, au nord ouest de la Russie. L'événement est dédié aux "batailles d'avril-mai 1942 pour le couloir d'approvisionnement dans la zone de percée de la 2e armée de choc", décrit ce site local.

Bataille virtuelle dans le ciel

Sur les réseaux sociaux court la rumeur de l'existence d'un pilote ukrainien qui aurait abattu à lui seul jusqu'à dix avions de l'armée russe. Impossible de confirmer s'il existe bel et bien, mais le fait d'arme qui lui est attribué dans cette vidéo partagée à près de 15 000 reprises, est virtuel.

La vidéo a même été relayée sur Twitter par le compte officiel de ministère de la Défense ukrainien. Aussi réelle que la scène puisse paraitre, ces images d'un avion militaire abattu par un autre sont tirées d'un jeu vidéo, Digital combat simulator (DCS World), comme le confirme son auteur sur Youtube avec un titre explicite : "'Le fantôme de Kiev' : bataille entre un MiG29 ukrainien et un Su27 russe simulé sur DCS World". Il explique ainsi dans la description : "Cette séquence provient de DCS, mais est néanmoins réalisée en hommage au 'fantôme de Kiev'. S'il est réel, que Dieu soit avec lui. S'il est faux, je prie pour qu'il y en ait plus comme lui".

Une vidéo tournée en Cisjordanie

La vidéo "aimée" près de 900 000 fois de cette jeune fille qui tient tête à un militaire et menace de le frapper en levant le poing a été publiée avec la légende "priez pour l'Ukraine" et se termine sur un extrait d'une interview télévisée d'une femme, où apparait un micro de la chaine de télé Russia Today.

De nombreux internautes se sont vite aperçu qu'il s'agit d'une adolescente palestinienne, et non ukrainienne. Ahed Tamini est devenue emblème de la cause palestinienne en faisant régulièrement face à des soldats israéliens. Sur cette vidéo tournée en 2012 à l'occasion d'une des manifestations qui ont lieu le vendredi dans le village Nabi Saleh, en Cisjordanie, elle n'avait que 11 ans.

Des sons réutilisés dans de multiples vidéos

Des dizaines de vidéos, comme celle-ci qui montre en réalité un entrainement militaire, de même que celle-là qui a été tournée en Albanie, sont diffusées avec la même bande-son : des coups de feu en rafale.

Certains prétendent qu'elles ont été filmées "sur le front" de la guerre. D'autres agitent l'objectif de leur téléphone pour donner une impression de confusion et de danger.

L'intention est peut être de faire une blague de mauvais goût ou bien de berner les utilisateurs. Beaucoup semblent y croire et commentent avec des messages de soutien, mais d'autres s'agacent : "c'est faux", commente l'un, "c'est le même son partout", ajoute un autre.