Où en est la vaccination dans le monde et comment s'en sort la France ? Pas si mal, si l'on compare les chiffres des différents pays : avec un peu plus d'un tiers de sa population vaccinée avec au moins une dose, l'Hexagone affiche des chiffres similaires à ses voisins européens.

Un jeune homme se fait vacciner à Roanne, le 22 mai 2021 © AFP / Véronique Popinet / Hans Lucas

Pile la moyenne ! Si la vaccination était une épreuve du bac, la France n'aurait pas de mention, mais elle aurait eu son examen. Avec un peu plus de 34 % de sa population ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, notre pays n'a pas à rougir face à la plupart de ses voisins. En moyenne, d'ailleurs, les 27 pays de l'Union européenne ont à peu près vacciné cette même proportion de leur population. À l'exception notable de Malte, qui affiche l'un des meilleurs taux de vaccination au monde (61 %), et de la Hongrie (51 %), tous affichent entre 20 et 40 % de leur population vaccinée.

Sans surprise, la France fait aussi mieux que la Russie (10,8 %) ou le Brésil (18,97 %). Mais nettement moins bien que la Finlande et l'Allemagne (deux pays au-dessus des 40 % de vaccinés), et encore moins qu'Israël (un peu plus de 62 % d'habitants vaccinés), le Royaume-Uni (57 %), le Canada (52 %) ou les États-Unis (50 %). Une performance pour un pays aussi vaste (plus de 163 millions de personnes y ont été vaccinées, sur une population totale de 332,9 millions d'habitants).

Mais l'État qui vaccine le plus au monde reste les Émirats Arabes Unis, qui ont vacciné plus de volontaires que leur propre population (notamment avec le tourisme vaccinal) : 129 % de vaccinés.