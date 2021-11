L'Algérie a annoncé mercredi la mort de trois de ses ressortissants lundi 1er novembre au Sahara occidental, dans un bombardement attribué au Maroc par la présidence algérienne.

Un soldat algérien pris en photo depuis la ville marocaine de Oujda patrouille le long de la frontière, mercredi 3 novembre 2021. © AFP / FADEL SENNA

Sommes-nous à la veille d'une escalade militaire entre l'Algérie et le Maroc ? Mercredi 3 novembre la présidence algérienne a annoncé la mort de trois de ses ressortissants lundi 1er novembre au Sahara occidental, dans une frappe dont le Maroc serait responsable selon Alger. On pourrait penser que la guerre peut éclater au vu du ton employé dans la presse algérienne jeudi 4 novembre : "L’agressivité, l’hostilité viscérale et le bellicisme criminel des forces d’occupation marocaines se confirment [...] Cette succession d’actes hostiles, qui a atteint son paroxysme avec l’attaque meurtrière contre des citoyens algériens ne sera pas sans suite", menace un éditorial intitulé "Innommable lâcheté" du journal El Moudjahid, historiquement lié au FLN.

Des propos au diapason de ceux de la présidence algérienne qui déclarait mercredi dans son communiqué que la mort de ses ressortissants "ne restera pas impunie". "Reste à se demander si le Maroc est prêt à assumer les conséquences de ses actes hostiles et incessants", interroge un autre article dans El Moudjahid.

En revanche, aucune mention des trois victimes algériennes dans Le Matin, le quotidien réputé proche du pouvoir au Maroc. Les autorités marocaines ne s'expriment pas sur la question, mais l'AFP cite une "source marocaine informée" que Rabat "ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale". "Si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas", dit cette même source anonyme à l'AFP et ajoute : "Le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations".

D'après Alger, les trois Algériens tués seraient des chauffeurs dont les camions ont été touchés durant un trajet entre Nouakchott, la capitale de la Mauritanie et Ouargla en Algérie, sur une route longeant le Sahara occidental. Les autorités algériennes estiment que le bombardement a été effectué avec "un armement sophistiqué", dans une allusion aux drones de combat turcs Bayraktar TB2 reçus par le Maroc à la mi-septembre. L'attaque s'est probablement déroulée au Sahara occidental, l'armée mauritanienne ayant démenti qu'un tel bombardement se soit produit en territoire mauritanien.

Une crise qui s'envenime depuis un an

L'actuelle crise entre Alger et Rabat a démarré il y a près d'un an, en décembre 2020 quand l'Algérie a dénoncé des "manœuvres étrangères" visant à la déstabiliser après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie d'une normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Le 18 juillet 2021, la tension monte. Alger rappelle son ambassadeur à Rabat en réaction aux propos d'un diplomate marocain qui a exprimé son soutien à l'indépendance de la Kabylie, région berbérophone du nord-est de l'Algérie. Puis le 24 août 2021, Alger rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Rabat regrette alors une décision "complètement injustifiée". Un mois plus tard, l'Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains.

Le Sahara occidental au centre des tensions

Le Sahara occidental est un territoire de 266.000 km2 situé sur la côte atlantique bordé par le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Quasi désertique, il est riche en phosphates et son littoral, long de 1.100 km, est très poissonneux. Cette ex-colonie espagnole est considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif. Il est habité par plus de 500 000 Sahraouis. De 100 000 à 200 000 réfugiés du Sahara occidental vivent dans des camps près de la ville algérienne de Tindouf, non loin de la frontière avec le Maroc.

Un véhicule des Nations Unies photographié au Sahara occidental le 25 novembre 2020. © AFP / FADEL SENNA

Rabat, qui contrôle près de 80% du Sahara occidental, y affronte le Front Polisario, organisation armée soutenue par l'Algérie réclamant un référendum d'autodétermination. Le Sahara occidental est de fait coupé en deux du Nord au Sud depuis les années 1980 par un "mur des sables" long de 2.700 km, érigé par le Maroc. Les indépendantistes sahraouis ont rompu le 13 novembre 2020 un cessez-le-feu conclu en 1991 avec le Maroc, après le déploiement de forces marocaines dans une zone tampon normalement contrôlée par des Casques bleus. Six soldats des Forces royales marocaines (FAR) auraient été tués depuis la rupture du cessez-le-feu.

Un gazoduc symbole de réconciliation... comme de rupture

Lors d'une période d'embellie dans les relations entre Alger et Rabat, début février 1989, le président algérien Chadli Bendjedid s'était rendu à Ifrane dans le massif du Moyen Atlas, première visite d'un chef de l'État algérien au Maroc depuis 1972. Un accord était alors conclu entre les deux voisins pour l'installation d'un gazoduc devant relier l'Algérie à l'Europe, à travers le Maroc. Symbole de la bonne entente d'alors entre Algérie et Maroc, le gazoduc "Gaz Maghreb Europe" était mis en fonctionnement en 1996.

Depuis cette date, l'Algérie expédiait vers l'Espagne et le Portugal environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an grâce à ce gazoduc. En contrepartie du transit sur le territoire marocain, Rabat recevait annuellement près d'un milliard de mètres cubes de gaz naturel. Mais Alger a décidé dimanche 31 octobre de ne pas reconduire le contrat du gazoduc. L'Algérie justifie sa décision par "des pratiques à caractère hostile du Royaume" du Maroc. Les livraisons de gaz algérien à l'Espagne se font désormais exclusivement via un autre pipeline, le gazoduc sous-marin Medgaz et sous forme de gaz naturel liquéfié livré par la voie maritime.