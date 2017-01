Selon les journaux britanniques, la Première ministre devrait confirmer sa volonté de quitter l'Union européenne et le marché unique.

Theresa May devrait poser mardi, à l'occasion d'un grand discours à Londres, les jalons d'un "Brexit dur" © AFP / Mohd Rasfan

Le discours de Theresa May est très attendu. La Première ministre doit enfin expliquer ce mardi comment son pays va quitter l'UE et la presse croit savoir qu'elle va annoncer un "hard Brexit" qui impliquerait une sortie du marché unique pour retrouver le contrôle des frontières du pays. Des spéculations qui ne sont pas restées sans effet.

Dans l'immédiat c'est la livre qui chute ce qui est plutôt bon pour les exportations. Mais les produits importés et consommés par les Britanniques sont de plus en plus chers et la population perd déjà du pouvoir d'achat. L'inflation est d'ailleurs annoncé à 3,5% dans les mois qui viennent. Autrement dit, le Royaume-Uni pourrait se retrouver en récession assez rapidement, préviennent nombre d'économistes.

Si le Brexit est dur, cela veut dire que Londres quitte le grand marché unique européen

Selon l'économiste Patrick Artus, la sortie du marché unique ce sont quatre points et demi de PIB de richesse nationale en moins pour le pays, car le Royaume-Uni se priverait des liens commerciaux privilégiés avec l'Union européenne. Sauf s'il négocie par secteur notamment, mais là le ton monte chez certains. Un grand patron français met en garde : les Britanniques ne peuvent pas avoir tous les droits et plus aucun devoir.

La Grande Bretagne pourrait-elle devenir un paradis fiscal ?

De son côté, le ministre anglais des finances fait lui aussi monter la pression : il laisse entendre que si l'Union européenne n'est pas conciliante, son pays pourrait se transformer en paradis fiscal. Un argument que balayent certains économistes qui considèrent que baisser l'impôt sur les société est efficace dans un petit pays, mais pas dans un grand car il n'arriverait pas à attirer assez d'entreprises pour compenser les recettes perdues.