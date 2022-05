A quelques heures du verdict mondialement attendu dans le procès qui opposent les deux ex-compagnons, stars d'Hollywood, des milliers d'internautes continuent de commenter leurs faits et gestes, prenant largement part pour Johnny Depp. Retour sur un procès à double-vitesse.

Depuis six semaines, les internautes peuvent suivre en direct et en intégralité le procès opposant les deux ex-stars d'Hollywood. © AFP / Michael Reynolds / Evelyn Hockstein

Le procès Depp-Heard touche à sa fin. Les avocats doivent présenter vendredi après-midi leurs conclusions, dernière occasion pour les deux parties de convaincre le jury d'un procès ultramédiatisé aux États-Unis, qui a révélé les détails les plus scabreux d'une relation "toxique" entre les deux acteurs. Johnny Depp, acteur star de la saga "Pirates des Caraïbes", poursuit son ex-compagne en diffamation après la publication d'une tribune en 2018 dans le "Washington Post", où elle fait part des violences conjugales qu'elle dit avoir subies, sans citer l'auteur. Les deux ex-conjoints s'accusent mutuellement d'avoir brisé leurs carrières respectives et Amber Heard a contre-attaqué, exigeant 100.000 dollars de dommages et intérêts, le double de Johnny Depp.

Ce procès, retransmis en direct et en intégralité à la télévision américaine et sur YouTube (chaînes Court TV et Law&Crime Network) durant six semaines, a fait l'objet de commentaires minute par minute sur les réseaux sociaux. Des photos, enregistrements audios et autres extraits de la vie la plus intime des deux acteurs ont été égrenés par la Cour, alimentant encore davantage cette dimension de procès grand public, au voyeurisme assumé. Sur les réseaux sociaux, Amber Heard a très largement fait les frais de cette médiatisation.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Justice for Johnny Depp"

A quelques heures du verdict, attendu vendredi soir ou en début de semaine prochaine (ce lundi est férié aux États-Unis), le hashtag #JusticeforJohnnyDepp totalise 3,4 millions de tweets, depuis le premier jour d'audience le 11 avril, selon Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, pour France Inter. C'est un volume considérable, comparable à celui du hashtag #Presidentielle2022 (et ses dérivés #Presidentielles2022, #Présidentielle2022, #Présidentielle22, …) qui ont fait l'objet de 3,4 millions de tweets en France durant toute la période de campagne.

En tout, le procès Johnny-Amber a généré 4,9 millions de messages sur le réseau social ces deux derniers mois. Ce 27 mai, certains internautes, y compris en France, commentent cette ultime jour de procès, comme le dernier épisode d'une série à succès, qu'ils ont suivi épisode par épisode.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur TikTok, des vidéos vues des milliards de fois

Mais l'épicentre des réactions se situe sur TikTok, où ce même hashtag "JusticeforJohnnyDepp" totalise plus de 16 milliards de vues, sans compter ses dérivés "JusticeforJohnyDepp" ou "JusticeforJohnnyDepp🙏". Sur ces vidéos, la marque de fabrique du réseau social, des parodies de certains moments d'audience, des compilations des meilleures prises de parole de Johnny Depp, mais aussi de nombreuses mises en scène de confrontations entre l'une des avocates de l'acteur, Camille Vasquez, adulée par les fans l'ancien interprète de Jack Sparrow, et son ex-femme Amber Heard.

Tout le monde (ou presque) derrière Johnny Depp

Le point commun de l'ensemble de ces partages ? L'écrasante majorité soutient Johnny Depp, qui peut compter sur une base de fans extrêmement conséquente. En témoigne ces Américains, qui brandissent chaque jour des pancartes devant le tribunal de Fairfax en Virginie.

Face aux millions de commentaires de soutiens à Johnny Depp, le hashtag #JusticeforAmberHeard ne totalise lui que 27.000 mentions sur Twitter depuis le 11 avril, 25.000 sur ce seul mois de mai. Par ailleurs, elle est l'objet de hashtags contre elle, comme #AmberHeardIsAnAbuser (295 334 posts) ou #AmberHeardIsALiar (545 185 posts), toujours selon Visibrain.

Evolution du nombre de tweets soutenant Johnny Depp et Amber Heard sur le mois d'avril. © Radio France / Visibrain

Les pics de ce graphique correspondent à des moments-clés du procès, où les deux ex-partenaires s'expriment à la barre. Amber Heard a notamment pris la parole les 5 et 17 mai dernier, générant un flot de réactions, essentiellement contre elle. Il y a deux jours, le 25 mai, c'est Johnny Depp qui a repris la parole. Le témoignage de Kate Moss, ex-compagne de Johnny Depp et qui a démenti des rumeurs de violences de sa part, a également généré beaucoup d'interactions.

"Procès parallèle"

"C'est assez impressionnant, c'est comme si la défense d'Amber Heard n'existait pas", commente Constance Vilanova, journaliste, qui publie un long article d'analyse sur l'emballement pour ce procès sur le réseau social TikTok, dans le quotidien Le Monde. "Même les comptes qui défendent Amber Heard sont victimes de raid et de harcèlement, on a l’impression qu’il y a un procès parallèle sur TikTok et qui est celui du martyr Johnny, post #MeToo, qui fait face à une femme qui est décrite comme menteuse", poursuit-elle, invitée du 13/14 de France Inter vendredi.

Qui sont ces internautes ? "Un étrange mélange : des fans de Johnny Depp de la première heure, des militants antiféministes et anti-trans", auxquels "s'ajoutent pas mal d'opportunistes" écrit la journaliste Lucie Ronfaut, spécialiste de la culture web dans sa newsletter #Règle30 pour Numerama. Parmi ces opportunistes, il y a notamment Milani Comestics, une marque de maquillage qui a fait le buzz avec une vidéo TikTok (5,6 millions de vue) démentant une version des faits d'Amber Heard, selon laquelle elle aurait porté un produit de la marque en 2016 (pour maquiller des bleus) qui n'était pas sorti à l'époque.

Parmi les tweets qui ont le plus généré d'interactions, celui-ci, qui rapporte un enregistrement audio dans lequel Amber Heard avoue avoir frappé son mari à plusieurs reprises, notamment lors d'une dispute en Australie en 2015. Elle accuse de son côté son ex-mari de violences physiques et sexuelles à de nombreuses reprises lors de leur relation de 2012 à 2016, indiquant que celui-ci pouvait devenir un "monstre", physiquement et sexuellement violent, quand il était saoul ou sous l'emprise de drogues. "J'ai de nombreuses fois dû utiliser mon corps pour me défendre, et cela incluait de frapper où je pouvais si ça me permettait de m'échapper", a-t-elle expliqué lors de l'audience, "si ça voulait dire un visage gonflé plutôt qu'un nez cassé", a-t-elle poursuivi.

En 2020, Johnny Depp déjà perdu un premier procès en diffamation à Londres, contre le tabloïd The Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent". A l'époque, la Cour avait estimé que 12 des 14 épisodes de violence relatés par le journal, s'appuyant essentiellement sur des déclarations d'Amber Heard, étaient fondés.