En Ukraine, 17% de la population est russophone, notamment dans l'est du pays. Mais l'invasion russe a ravivé un élan patriotique qui passe, chez beaucoup d'habitants, par une réappropriation de la langue ukrainienne. Reportage.

Une manifestation à Kiev, début février, pour protester contre l'usage du russe à la télévision ukrainienne © AFP / DOMINIKA ZARZYCKA / NURPHOTO

C'est une soirée entre amis, à Dnipro. Dans cette ville de 960.000 habitants, dans la moitié est de l'Ukraine, la majorité de la population est russophone. Si elle tente de progresser en ukrainien, Iulia n'est toutefois pas prête à renoncer au russe. "Ma langue natale, la langue de mes ancêtres, c'est le russe", explique-t-elle. "Je veux continuer à le parler, je veux que mes enfants le parlent. Malgré la guerre, je veux conserver la langue russe pour avoir la possibilité de perpétuer la tradition de mes ancêtres. "

Parler ukrainien, une fierté nationale

Pour l'instant, cela n'a pas causé de problèmes à Lulia. À côté d'elle, Dimitri. Son père est russe, sa mère ukrainienne. Il a changé ses habitudes depuis le début de la guerre, il y a deux mois. "Maintenant je communique davantage en ukrainien avec mes clients ukrainophones. Même s'ils me disent de passer au russe parce qu'ils voient que j'ai du mal à communiquer, je leur réponds que j'ai besoin de m'entraîner." Il tient à préciser que même son père, russe, accepte et comprend cette nouvelle orientation. Les autres convives hochent la tête, tous assurent être compris par leurs proches, et soutenus dans leur nouvelle démarche de parler ukrainien.

Se réapproprier sa langue, par fierté nationale, comme un acte de guerre, c'est ce que fait Lila. "Parler en ukrainien, c'est une toute petite partie de ce que je peux faire pour soutenir mon pays. Tôt ou tard, les gens passeront à l'ukrainien. Peut-être pas cette génération, mais celle d'après. D'autant qu'il y a de plus en plus d'écoles en ukrainien."

Des noms de rues changent

Dans cette guerre linguistique, la ville de Dnipro prend aussi sa part. "Nous avons changé les dénominations d'une trentaine de rues qui avaient des noms russes ou des noms de personnages controversés, y compris soviétiques, n'ayant aucun lien avec la ville", explique Mykhailo Lysenko, maire adjoint en charge de l'aménagement. "La plupart des rues ont donc pris le nom de nos villes martyres, d'autres celui d'importantes personnalités ukrainiennes."

Les nouvelles plaques sont en train d'être fabriquées. Dans quelques semaines, le "passage Azovstal", l'usine métallurgique symbole de la résistance ukrainienne à Marioupol, aura remplacé le "passage moscovite".