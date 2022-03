Faute d'avion, c'est en bus qu'ils s'apprêtent à quitter la Russie. Alors que les sanctions contre le régime de Poutine se multiplient, six jeunes originaires de Franche-Comté ont dû interrompre leurs études à Barnaoul, en Sibérie, pour rentrer en France.

Pendant son séjour en Russie, Bastien a publié des vidéos sur sa chaîne YouTube "Bastien, une année en Russie", comme ici au Lac Baïkal. © *

Six mille kilomètres séparent la France et la ville de Barnaoul, dans le sud de la Sibérie, avec ses 600.000 habitants, non loin du Kazakhstan et de la Mongolie. C’est là où vivaient six étudiants originaires de Franche-Comté depuis septembre. Depuis le début de l’offensive lancée par le président Vladimir Poutine en Ukraine, les sanctions économiques se multiplient à l’encontre de la Russie. Plusieurs compagnies aériennes ont décidé de suspendre la desserte et le survol de la Russie à cause de la guerre.

Le Quai d'Orsay recommande "fortement" aux ressortissants français dont la présence n'est pas essentielle de partir du pays."C’est un peu la panique", explique le représentant des Français à Moscou à France Inter. Et pour certains, le retour en France est une vraie galère. En tout, 17 étudiants en russe de l'université de Franche-Comté sont actuellement en train de quitter la Russie. Certains étaient à Oulianovsk, à Moscou ou encore à Nijni Novgorod.

À 4.000 kilomètres de l'Ukraine

"Pour moi c’est un déchirement de rentrer", témoigne Nikita, 22 ans. Il s’attendait à rester en Sibérie jusqu’en juin 2022. Mais il n’a pas eu le choix. "On est à 4.000 kilomètres de tout ce qui se passe", souffle l’un des étudiants. Léandre ne pensait pas rentrer, même quand la guerre a démarré. "Je suis blasé, dégoûté" raconte le jeune homme de 24 ans, originaire de Besançon. Il est arrivé il y a trois semaines en Russie, "dont une où j’étais à l’isolement car positif au Covid-19". Il devait rester plusieurs mois pour boucler son mémoire. Il le fera finalement à distance.

À cause des restrictions en Russie, six étudiants Français doivent quitter la Sibérie pour rentrer en France. © Radio France / *

Un voyage en bus pour passer la frontière russe

Ces étudiants vont mettre plus deux jours pour revenir en France. Léandre a pris un peu d’avance par rapport aux autres étudiants de Barnaoul. Vendredi, il était à Saint-Pétersbourg après avoir pris un avion depuis la ville sibérienne. Il va se rendre en bus dans la capitale finlandaise, Helsinki, pour ensuite prendre un avion pour Paris. D’autres iront jusqu’à Genève.

"Je suis un peu stressé. Ce qui m'angoisse, c'est surtout le passage en Finlande en bus qu'on va faire dimanche", reconnaît Nikita. "J’ai peur que quelque chose aille de travers avec la situation actuelle, qui peut nous empêcher de retourner en France." Ce retour précipité est au frais de ces étudiants, soit 600 euros. "Personne n’a été capable de me dire si les assurances pouvaient prendre en charge ce rapatriement forcé" ,se désole Léandre.

Les premiers contrecoups visibles des sanctions économiques

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine oblige ces étudiants à stopper leur voyage. Et pourtant, ils se sentent bien loin de la guerre, souligne Bastien, 21 ans."Ici, la vie n'a pas changé en une semaine, quasiment personne n'en parle, ou très peu." En plus, "il n’y a pas de manifestations contre la guerre", ajoute Emilie. Mais les conséquences des restrictions et des sanctions économiques qui visent la Russie se ressentent. "On a déjà eu les contrecoups cette semaine" explique Nikita. Depuis lundi, "pour la plupart de nos achats dans des grandes surfaces, ou au restaurant, notre carte européenne ne passait plus du tout. Il fallait payer en liquide."

Certains restaurants commencent à fermer, "comme McDonald’s et Burger King" nous dit Emilie."Spotify ne marche plus" assure-t-elle, "on sent cette pression." Dans les cinémas, le film du moment devrait être Batman avec Robert Pattinson."Et bien il n’est pas sorti ici", affirme Bastien. "Tout ça est assez anxiogène" poursuit l’étudiant originaire de Vesoul. Mais il y a surtout beaucoup de regrets chez ces étudiants, de devoir quitter la Sibérie si tôt. Certains auraient aimé rester, comme Emilie : "La population est toujours aussi accueillante. On aurait pu retirer beaucoup l'argent, si jamais nos cartes ne passaient plus. La vie n’est pas chère ici. On aurait pu se débrouiller comme ça, mais c'est aussi nos familles qui sont en France et qui s'inquiètent."