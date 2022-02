Le service américain des archives a dû se déplacer à la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, pour saisir les cartons de documents que l'ancien président avait emportés lors de son départ en janvier 2021. Selon la loi américaine, ces documents doivent rester à la Maison Blanche.

Donald Trump a emporté de nombreux documents lors de son départ de la Maison Blanche le 20 janvier 2021 © AFP / AFP

Il aura fallu que du personnel des archives nationales se rende en Floride chez Donald Trump afin de récupérer ce qui n'aurait jamais dû quitter Washington. En quittant la Maison blanche en janvier 2021, l'ancien président a emporté avec lui de nombreux documents, dont plusieurs courriers adressés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, selon le Washington Post. Une pratique pourtant interdite : la règle veut que tout chef d'État, à la fin de son mandat, transmette l'ensemble de ses mails, lettres, et documents de travail aux archives nationales américaines.

Des "lettres d'amour" de Kim Jong-un, la lettre de bienvenue d'Obama, une carte erronée

Dans la luxueuse résidence de Donald Tump en Floride, à Mar-a-Lago, le personnel des archives a saisi 15 caisses de documents et des objets en tous genres. Dans les cartons se trouvent notamment la lettre écrite par Barack Obama à Donald Trump en janvier 2017, lors de leur passation de pouvoirs, et ce que Donald Trump appelait "les lettres d'amour" que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un lui avait adressées.

Les archivistes ont également retrouvé une carte commentée au feutre par Donald Trump lui-même, devenue célèbre car il y avait dessiné de manière erronée la route du cyclone Dorian sur l'Alabama en 2019.

Les conseillers de Donald Trump nient toute volonté de Trump de nuire aux services de l'État, ou de passer au-dessus des lois. Ils affirment que les cartons contenaient surtout des lettres et des cadeaux venant de leaders du monde entier. Deux anciens conseillers de Donald Trump, présents lors de la passation de pouvoirs Trump-Biden, décrivent la période du déménagement comme un moment "frénétique" car Trump ne voulait pas faire ses cartons et refusait la défaite. Il passait son temps selon eux à tenter de garder le pouvoir et de prouver qu'il y avait eu fraude dans l'élection de Joe Biden.

Des documents froissés, d'autres déchirés

Les documents emportés sont le dernier signe démontrant que l'administration Trump n'a pas fait grand cas des documents nationaux. Déjà la semaine dernière, la presse révélait que Donald Trump avait pour habitude de froisser, voire de déchirer des documents qui atterrissaient sur son bureau présidentiel. Plusieurs ont été transmis tels quels au service des Archives à son départ en janvier 2021. Cette situation inquiète les archivistes car il s'agit d'un signe de plus que Donald Trump accordait peu d'importance au Presidential Records Act, qui prévoit la conservation au sein des Archives de mémos, lettres, notes, emails, fax et autres communications écrites reliées aux devoirs présidentiels.

Des représentants des Archives nationales ont également précisé que des représentants de Donald Trump continuaient à rechercher d'autres documents.

Dans un communiqué, l'archiviste David S. Ferriero a déclaré :

Le Presidential Records Act est essentiel pour notre démocratie. Notre gouvernement est redevable envers le peuple, que ce soit par le biais de documents, d'enregistrements, de dossiers, et de leur transfert en temps et en heure aux Archives Nationales à la fin d'une Administration. Les dossiers comptent !

Une enquête est prévue

Selon une élue démocrate, une enquête va être menée par la Chambre des représentants pour savoir comment s'est déroulé le déménagement de ces documents de la Maison Blanche à Mar-a-Lago en janvier 2021. Carolyn B. Maloney a décrit ces évènements comme étant "profondément dérangeants mais pas surprenants".

Même si d'autres administrations ont également "égaré" des documents, et ont enfreint le Presidential Records Act, cet épisode est vu par les spécialistes comme le plus difficile à gérer depuis l'administration Nixon et le Watergate. En effet, la plupart des violations concernait l'utilisation d'adresses emails et de comptes téléphoniques non officiels. Les Clinton, eux, étaient partis avec l'équivalent de 28 000 dollars en objets et meubles, qu'ils ont dû rembourser par la suite.

Malgré tout, selon le service des Archives, le cas Trump dépasse largement tous les exemples précédents, de par la somme de documents retrouvés.