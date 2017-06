Une couverture de "Time Magazine" datant de 2009 et vantant le succès en affaires de Donald Trump est exposée dans plusieurs de ses clubs de golf. Malaise : c'est un faux.

Fausse une de Time magazine affichée dans les clubs de golf Trump © capture d'écran

La guerre entre Donald Trump et le Washington Post prend une nouvelle tournure ce mercredi. Un journaliste du quotidien a découvert qu'une couverture de Time Magazine, qui est en fait un photomontage, est encadrée et exposée sur les murs d'au moins cinq de ses clubs de golf, y compris en Ecosse.

En gros titre, on peut lire : Donald Trump : The ‘Apprentice’ est un phénomène télé. Au-dessus, en surtitre : Trump assure sur tous les fronts... même à la télé !

Comme le signale le Washington Post, les membres du club de golf voient cette affiche en déjeunant, alors que d'autres la voient en attendant à la caisse de la boutique du club. Bref, elle est très visible. Mais comme l'écrit le quotidien américain :

La couverture de Time est un faux . Il n'y a jamais eu de une de Time avec Trump en 2009.

Du coup, la direction du magazine a demandé à l'Organisation Trump, holding qui chapeaute les intérêts économiques du président, de retirer cette fausse couverture des murs.

"Fake news" à géométrie variable

Le Washington Post pose la question :

Comment Trump, qui a passé toute sa campagne et le début de sa présidence à dénoncer les fausses informations des [médias] américains les plus sérieux (New York Times, Washington Post, CNN), peut-il afficher un vrai modèle de fausse information ?

La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, n'a pas voulu dire si oui ou non Trump savait que cette une était fausse.

Pour l'instant, on ignore qui a composé cette couverture. Mais la date affichée – le 1er mars 2009 – pourrait être un indice, selon le Washington Post. C'est à cette date qu'a débuté The Celebrity Apprentice, l'émission de télé-réalité de Donald Trump.

Dans le club de golf de Loudoun County en Virginie, à côté de la fausse affiche, les golfeurs peuvent également lire, sur un panneau : "À cet endroit a eu lieu une célèbre bataille durant la Guerre Civile et le Potomac, tout proche, était appelé la Rivière de sang." Or, selon les historiens, aucune bataille ne s'est produite à cet endroit.

Trump candidat, fier de faire la couverture de Time

Lors d'une conférence de presse, alors qu'il est candidat à l'investiture républicaine en juillet 2016, Donald Trump avait qualifié l'année d'"extraordinaire". "Nous avons un mouvement. Je viens encore de faire la couverture de Time Magazine cette semaine. Oui ! Time Magazine, OK ? Je pense que j'ai fait la une de Time seulement deux fois dans toute ma vie, puis six fois uniquement ces derniers mois. J'en ai fait deux pour mon business et six pour la politique. Et vous me demandez ce qui est plus important : la politique ou les affaires ?"