Joseph Kennedy III, petit-fils de Bobby Kennedy (assassiné en 1968 à Los Angeles) et petit-neveu de JFK (assassiné en 1963 à Dallas), a répondu au nom du parti démocrate au discours de l'état de l'Union du président américain. Les démocrates le voient comme l'avenir de leur parti.

Joseph Kennedy III © Maxppp / Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Joseph Kennedy III (Jo) est le fils de Joseph P. Kennedy II et Sheila Rauch Kennedy. Il est le petit-fils de Robert F. Kennedy, sénateur, mort assassiné. Le président John F. Kennedy et le sénateur Ted Kennedy étaient ses grands-oncles. Il est le seul Kennedy à effectuer actuellement un mandat au niveau fédéral.

Joseph Kennedy III a servi pendant deux ans en République dominicaine sous la bannière des Peace Corps. Il a travaillé pendant son service à faire relever le salaire minimum des guides touristiques. Il a également travaillé comme consultant anti-pauvreté pour le gouvernement du Timor oriental et comme analyste pour les Nations Unies et leur plan pour le Millénaire.

Rien dans son parcours ne le rapproche de Donald Trump. Logique donc qu'il ait été désigné par le parti démocrate pour lui donner la réplique à l'issue de son discours de l'état de l'Union.

- Joseph Kennedy III a effectué presque toute sa carrière au service de l'Etat.

- Joseph Kennedy III s'est impliqué régulièrement dans la défense des plus démunis et dans la lutte contre la pauvreté : pour les jeunes en difficultés de Boston, pour les propriétaires menacés de perdre leur maison lors de la crise des subprimes en 2008.

- Joseph Kennedy III est marié depuis 2012 à Lauren Anne Birchfield, rencontrée à Harvard. Elle est avocate en droit des affaires sociales et conseille l'ONG National Partnership for Women and Families.

- Kennedy a été plutôt discret. Il n'a pas fait beaucoup parler de lui durant les premières années de ses mandats de sénateur. Mais depuis l'élection de Donald Trump, il est vu comme l'ardent défenseur de l'héritage de Barack Obama, notamment à travers de nombreux discours défendant Obamacare, la loi sur l'assurance santé universelle.

- Kennedy s'est également prononcé de manière très forte contre l'attitude de Donald Trump envers les nationalistes blancs ayant participé à une manifestation en mars 2017 à Charlottesville, en Virginie.

- Kennedy est un défenseur du contrôle des armes à feu.

- Kennedy soutient les Dreamers, ces jeunes arrivés aux Etats-Unis avec leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, qui sont aujourd'hui adultes et que Trump veut expulser. Le 25 janvier, la Maison Blanche a présenté au Congrès américain une nouvelle proposition de texte sur l'immigration, et elle comprend un revirement majeur de la part de Donald Trump. En effet, le président américain serait prêt à ouvrir la voie à la régularisation des Dreamers s'il obtient un financement pour construire le mur à la frontière avec le Mexique.