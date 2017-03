Le vote à la chambre des représentants sur l'abrogation d'Obamacare a été reporté à ce vendredi soir faute de majorité chez les Républicains. Donald Trump est pressé d'en finir.

Donald Trump ne parvient pas à obtenir une majorité pour l'abrogation d'Obamacare © AFP / NICHOLAS KAMM

Les représentants devaient se prononcer à la Chambre ce jeudi soir sur le texte proposé par Donald Trump. Ce texte prévoit une abrogation d'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie signée par Obama en 2010. Il prévoit de remplacer plusieurs articles de la loi.

Les Républicains, avec 237 élus contre 193 pour les démocrates, sont majoritaires à la Chambre des représentants, mais le parti est divisé sur le projet.

Baptisé American Health Care Act, le projet républicain annule par exemple l'amende infligée à ceux qui ne souscrivent pas à une couverture santé, réduit le financement de Medicaid ( programme pour les pauvres et les handicapés), et modifie les subventions qui aident les particuliers à s'assurer.

Donald Trump a posé jeudi un ultimatum au parti républicain et a prévenu que l'Obamacare resterait en place si la nouvelle législation n'était pas adoptée vendredi. Il leur a dit en substance :

Je suis pressé de passer à autre chose !

Il tweete :

Après sept années horribles d'Obamacare (des primes d'assurances et des franchises qui montent en flèche), il est enfin temps d'avoir un grand programme !

Le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui a travaillé à l'écriture du texte, a déclaré de son coté :

Nous avons promis au peuple américain que nous abrogerions et remplacerions cette loi boiteuse car elle s'effondre et elle laisse tomber les familles et demain nous avancerons

Écouter

Obamacare a échoué, et nous avons l'opportunité de l'arrêter.

Obamacare fortement amendé

Quatre pages d'amendements ont été ajoutées au texte dans la soirée de jeudi, permettant notamment aux Etats de choisir les minimas sociaux requis pour les compagnies d'assurances.

Dans les sondages, la réforme de Trump n'est pas populaire : seuls 20% des Américains l'approuvent. Selon les médias jeudi, une bonne trentaine d'élus républicains prévoyaient de voter "non" ou penchaient en faveur du "non". Le parti ne peut pas aller au delà de 21 "non" face à l'opposition démocrate pour que le texte soit adopté.

Pour les plus conservateurs, il y a trop d'Obamacare dans Trumpcare

Les républicains les plus conservateurs, affiliés au Freedom Caucus, estiment que le nouveau texte ne diffère pas assez de l'Obamacare.

Pour les plus modérés, le texte est au contraire trop radical !

Les élus les plus modérés du parti républicain craignent à l'inverse que la proposition de loi revienne à accroître le nombre d'Américains sans couverture maladie. En effet, plus de 20 millions seraient privés de couverture maladie d'ici à 2020 si le texte était adopté en l'état .

► LIRE | Vote crucial pour Trump sur la réforme de l'assurance-maladie