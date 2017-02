Donald Trump a nommé dans la nuit de mardi à mercredi "son" juge de la Cour suprême : le conservateur Neil Gorsuch.

Neil Gorsuch et Donald Trump le 1er février 2017 © Reuters / Kevin Lamarque

Pour un président américain, la désignation d'un juge à la Cour suprême est toujours un acte important : parce que le magistrat est nommé à vie et parce que la Cour suprême est sollicitée sur toutes les grandes évolutions de la société. Pour Donald Trump, c'est encore plus essentiel puisqu'après la mort du juge Scaglia, la Cour suprême était divisée entre 4 conservateurs et 4 progressistes. C'est pour cela que les républicains avaient bloqué toute nomination par Barack Obama en fin de mandat.

Le remplaçant, ce sera donc un juge très conservateur. Et la nomination avait des allures de télé-réalité : une première liste circule, puis les deux finalistes sont invités à venir à Washington, et l'annonce est faite en prime-time, dans les salons de la Maison Blanche.

Le vainqueur, c'est Neil Gorsuch, magistrat à la cour d'appel fédérale du Colorado, plutôt jeune (49 ans) et franchement conservateur. Et Donald Trump n'est pas peu fier de son choix.

"Le juge Gorsuch est un juriste extraordinaire, un esprit brillant. Il a une discipline remarquable, et il a bénéficié d'un soutien bipartisan" (Donald Trump)

Donald Trump est sobre, solennel, c'est un peu pour lui une deuxième investiture, celle au sein de la famille républicaine et conservatrice pour laquelle le défunt juge Scaglia était une icône que son successeur promet de prendre pour modèle. "Le juge Scaglia était un lion de la loi", assure Neil Gorsuch. "Je l'aimais et il me manque."

Le juge Gorsuch s'inscrit dans la même tradition, celle d'une lecture stricte de la Constitution. Il a par exemple soutenu des pharmacies qui refusaient de vendre des contraceptifs au nom de la liberté religieuse. Ce genre de positions inquiète les démocrates, qui menacent de faire durer le processus de nomination.