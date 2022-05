Quelques heures après une nouvelle tuerie de masse dans une école du Texas, le président américain Joe Biden a exhorté à un "sursaut" concernant la régulation des armes à feu dans le pays. Selon une ONG de référence, elles ont causé 119 décès par jour depuis le début de l'année 2022, dans le pays.

Des personnes assises devant l’école primaire Robb, à Uvalde, au Texas, dernier lieu d'une tuerie de masse aux Etats-Unis, ce mardi 24 mai 2022. © AFP / ALLISON DINNER

Les États-Unis sont sous le choc, après une nouvelle tuerie dans une école de la ville d'Uvalde, au sud du Texas. Le tireur, âgé de 18 ans, a ouvert le feu dans une école primaire, tuant 19 jeunes élèves âgés d'à peine 10 ans, et deux enseignants. Il a ensuite été abattu par la police. Ces tueries, dont la dernière remonte à moins de quinze jours, dans un supermarché de Buffalo (État de New York), relancent régulièrement le débat sur la détention d'armes aux États-Unis, droit inscrit dans la Constitution américaine.

Dans une allocution solennelle depuis la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a exhorté à un sursaut pour réguler les armes à feu. "Il est temps de transformer la douleur en action", a-t-il insisté. Combien les armes à feu font-elles de morts chaque année ? Combien d'enfants ? Nous avons rassemblé huit chiffres pour éclairer ce phénomène.

17.196 morts par arme à feu en 2022

Selon le Gun Violence Archive, une Organisation Non-Gouvernementale qui recense quotidiennement les victimes d'armes à feu aux Etats-Unis, 17.196 personnes sont décédées à cause d'une arme à feu aux Etats-Unis depuis le 1er janvier 2022. Cela correspond à 119 victimes par jour. Selon ce comptage, il y a eu 9.570 suicides (56%) et 7.626 homicides (44%).

140 enfants âgés de 0 à 12 ans en 2022

Parmi ces victimes décédées, the Gun Violence Archive a recensé 140 enfants, âgés de 0 à 12 ans. 289 autres ont été blessés. Parmi les adolescents âgés de 12 à 17 ans, 507 ont perdu la vie par arme à feu en 2022 et 1.305 ont été blessés. Cela représente près d'un décès par jour d'un enfant à cause d'une arme à feu, et plus de trois adolescents par jour. L'an dernier, 1.560 mineurs ont été tués et 4.132 blessés aux États-Unis.

213 fusillades de masse

Toujours selon the Gun Violence Archive, il y a eu plus de 200 fusillades aux États-Unis depuis le 1er janvier, lors desquelles au moins quatre personnes ont été blessées ou tuées (définition couramment utilisée par les ONG américaines dans leur recensement). Cela représente 10 évènements de ce type chaque semaine, plus d'une par jour depuis le début de l'année 2022. En 2021, l'ONG en a recensé 692 en tout, un record depuis le début de son comptage en 2014.

27 fusillades dans des écoles

En parallèle, le site américain spécialisé Education Week a recensé 27 fusillades dans des écoles, de la maternelle au secondaire (K-12 schools) en 2022, et 119 depuis 2018. Ce site considère comme fusillade tout évènement au sein d'une école, lors d'un évènement scolaire ou dans un bus scolaire où il y a eu au moins un blessé ou un mort par arme à feu. De son côté, le K-12 School Shooting Database recense tous les évènements qui ont eu lieu en milieu scolaire depuis l'année 1970, du simple incident à la tuerie de masse, comme ce mardi au Texas. La plateforme a recensé 2030 évènements, et 694 décès.

+52% de tueries ou de tentatives en 2021 selon le FBI

Selon le FBI, qui publie une enquête sur l'année 2021, le nombre de personnes ayant tenté de commettre ou réussi à commettre une tuerie de masse en 2021, telle que celle commise dans l'école du Texas, a augmenté de 52% par rapport à 2020. 61 faits de ce type ont été répertoriés contre 40 en 2020. Dans 12 cas, le FBI appose le terme de "tuerie de masse", dans la mesure où il y a eu plus de 4 morts. C'est le cas par exemple du massacre de Buffalo le 14 mai dernier dans l'État de New York, où 10 personnes ont été tués dans un supermarché. La principale différence entre ce décompte et celui du Gun Violence Archive et qu'il n'inclut pas toutes les autres fusillades, impliquant notamment les violences entre gang, le trafic de drogue, la légitime défense, les conflits domestiques, les prises d'otage et les tirs croisés.

13,6 morts pour 100 000 habitants

Selon le Pew Research Center, le taux de décès par arme à feu pour 100.000 habitants était de 13,6 aux Etats-Unis en 2020, selon les dernières données disponibles. Il s'agit du plus haut taux recensé depuis le milieu des années 1990, mais qui ne bat pas le record établi à 16,3 décès par arme à feu pour 100.000 habitants, établi en 1974 A titre de comparaison, en 2016, ce taux s'élevait à 10,6 pour 100.000 habitants aux Etats Unis, contre 2,1 pour 100.000 habitants au Canada, ou 2,7 en France.

77% des auteurs de tueries avaient obtenu leur arme légalement

Entre 1966 et 2019, 77% des auteurs de tuerie avaient obtenu légalement leur arme, selon une vaste étude menée par l'institut de recherche du ministère de la Justice aux États-Unis, cité par le New York Times.

120 armes pour 100 personnes

Aux Etats-Unis, où le droit de posséder une arme est garanti par la Constitution, le nombre de pistolets, revolvers et autres fusils s'est envolé depuis quelques années. Plus de 23 millions d'armes ont été vendues en 2020, un record, et près de 20 millions en 2021, selon des données compilées par le site Small Arms Analytics. Selon le projet Small Arms Survey, 393,3 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux Etats-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes.