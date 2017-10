Stephen Paddock n'a le profil ni d'un islamiste radical, ni d'un suprémaciste blanc. Pourtant, lundi matin, il a assassiné au moins 59 personnes et blessé plus de 520 autres.

Stephen Paddock, décrit comme un homme sans histoire, auteur de la tuerie de Las Vegas © AFP / OFF

C’est juste un type de Mesquite qui aime aller à Las Vegas jouer au casino et manger des burritos (...) . Il venait de m'envoyer un message disant qu'il avait gagné 250 000 dollars au casino.

Voilà comment, sur le pas de la porte de sa maison de Floride, Eric Paddock décrit son frère, Stephen Craig, 64 ans, l'auteur de la tuerie de masse la plus meurtrière qu'aient connue les Etats-Unis.

Selon son frère, le tireur de Las Vegas était un investisseur immobilier multi-millionaire.

Stephen Paddock n'attirait pas l'attention. Il avait fait fortune dans l'immobilier au Texas. Son dernier emploi connu à temps plein remonte à une trentaine d'années, comme comptable chez Lockheed Martin. Il avait un permis de pilote et a possédé à un moment de sa vie deux avions. Selon le New York Times qui cite des voisins de son quartier résidentiel de retraités de Mesquite dans le Nevada, il attirait peu l'attention, ne posait aucun problème, et était juste connu pour être un joueur invétéré.

Son frère poursuit :

Il a appelé récemment pour savoir comment on allait après le passage d'Irma en Floride.

La police a retrouvé 23 armes à feu dans sa chambre d’hôtel du 32 ème étage de l'hôtel-casino Mandalay Bay, dont plusieurs fusils semi-automatiques et automatiques, certains installés sur des trépieds.19 autres armes ont été découvertes à son domicile. Les armes auraient été achetées légalement. Il avait pris sa suite du Mandalay Bay le 28 septembre, soit quatre jours avant les faits, sans que personne dans l'hôtel ne remarque quelque chose de suspect.

Il a acheté les mitraillettes et il les a utilisées! C'est comme si un astéroïde nous était tombé dessus! Il n'a jamais utilisé ses armes, il n'a jamais fait de mal à personne. Il avait juste un ou deux revolvers, et peut-être un fusil, mais il avait un coffre fort. Et pas d'arme automatique. Ça n'a aucun sens!

Un homme peu influencé par la religion

Toujours selon son frère :

Il n’avait aucun lien avec aucune organisation politique ou religieuse.

Si Stephen Paddock s’est converti, comme l'affirme le communiqué de revendication de l'Etat islamique, sa famille n’en savait rien.

Une histoire familiale complexe

Les parents de Paddock ont eu quatre fils. Leur mère âgée de 89 ans, vit en Floride, près de son fils Eric. Les quatre frères ont été élevés par leur mère. Car leur père, Benjamin Hoskins Paddock, a un profil des plus particuliers. Braqueur de banques, il a été dans les années 60 l'un des hommes les plus recherchés des Etats-Unis (America's most wanted).

Une affiche du FBI le présentant comme l'un des hommes les plus recherchés du pays le présentait comme un psychopathe joueur de bridge invétéré, dangereux, armé, et ayant des tendances suicidaires. Appelé Bingo Bruce, il a été arrêté à plusieurs reprises et est décédé en 1998, en n'ayant jamais vraiment eu de contact avec ses enfants.

Benjamin Paddock, le père de l'auteur de la tuerie de Las Vegas, était un braqueur de banques © Reuters / Handout

Sa compagne mise hors de cause

La femme la plus recherchée des Etats-Unis lundi a finalement été mise hors de cause. Marilou Danley, la compagne de Stephen Paddock, une Australienne d’origine philippine se trouvait aux Philippines aux moments des faits. Elle a été interrogée par la police.

Marilou Danley, compagne du tireur de Las Vegas, était en Asie au moment des faits © Reuters / handout

Âgée de 62 ans, grand-mère, Marilou Danley a émigré aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années et habitait avec Paddock dans la maison située près de Mesquite, dans le Nevada. Elle a travaillé comme hôtesse pour clients fortunés au Casino Atlantis de Reno, dans le Nevada de 2010 à 2013.

►►► VOIR | L'un des points presse du sheriff de Las Vegas après la tuerie